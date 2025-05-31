بحاراً في فعاليات «أبوظبي للرياضات البحرية» اليوم

تنطلق اليوم فعاليات سباق صيف أبوظبي «الريجاتا»، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة 116 بحاراً.

وتتضمن المنافسات، إقامة الجولة الثانية من سباق النادي للإبحار الشراعي، ويشارك فيها 50 بحاراً من فئة الشراع الحديث، وسباق الكاياك لأصحاب الهمم بمشاركة 16 متسابقاً، والجولة الثالثة من بطولة الإمارات للتجديف الحديث، ويتنافس على ألقابها 50 متسابقاً من الفئات العمرية.

وأعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن البطولات المتزامنة، تهدف لتعزيز المشاركة المجتمعية، من خلال رياضات متنوعة، بوجود أصحاب الهمم والناشئين، والمحترفين، ضمن عام المجتمع 2025، لتعزيز التفاعل المجتمعي، عبر أنشطة رياضية، تسهم في ترسيخ روح الوحدة والانتماء.