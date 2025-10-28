السباح حسين شوقي يُهدي الإمارات ذهبية 50 م فراشة.. وأفضل رقم في تاريخ «آسيوية الشباب»



توج حسين شوقي سبّاح منتخبنا الوطني بذهبية 50 متراً فراشة بزمن قدره 24.73 ثانية وبأفضل رقم للسباق في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية للشباب، متفوقاً على لاو كين جيمس سبّاح هونج كونج بفارق 0.24 ثانية الذي حصد الميدالية الفضية بزمن قدره 24.97 ثانية، فيما حصد وو جاو – سي سبّاح الصين تايبيه الميدالية البرونزية والمركز الثالث بزمن قدره 25.05 ثانية.

وفي إنجاز استثنائي خلال أقل من 24 ساعة خاض حسين شوقي 3 نهائيات في سباقات السباحة بدورة الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين، مواصلاً تألقه المميز، بعد تأهله إلى نهائي سباق 50 متراً فراشة بزمن قدره 25.16 ثانية، وبفارق 0.42 جزء من الثانية عن أقرب منافسيه، وحصده الميدالية البرونزية أمس الإثنين بسباق 50 متراً حرة.



وبتحقيق هذه الميدالية ارتفع رصيد الإمارات إلى 19 ميدالية ملونة بواقع 8 ذهبيات و6 ميداليات فضية و5 ميداليات برونزية في المركز السادس، مؤكدة صدارتها العربية فيما استمر تصدر الصين جدول الترتيب العام برصيد 98 ميدالية وأوزبكستان في المركز الثاني برصيد 40 ميدالية، وتايلاند في المركز الثاني برصيد 33 ميدالية.

وأكد البطل الذهبي حسين شوقي أن الإنجازات تأتي بالالتزام والجدية في التدريبات، والاستفادة من كل مشاركة وتجمع، وهو الأمر الذي عمل على تحقيقه الجهاز الفني لمنتخب السباحة بقيادة المدرب الوطني مروان الحتاوي، ما أثمر هذا النجاح الكبير الذي لن يكون الأخير باسم الإمارات وأضاف «كل الشكر لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الإمارات للرياضات المائية، الجهود تكللت بهذا النجاح والقادم أفضل في المحافل الرياضية المقبلة».

سعادة

من جانبه، أعرب مروان الحتاوي المدير الفني لمنتخب الإمارات للسباحة، عن سعادته بإنجاز السبّاح الذهبي حسين شوقي وبالمستوى المتقدم الذي حققه خلال جميع السباقات في الدورة، مشيراً إلى أن الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب تم تنفيذه بشكل جيد خلال المرحلة الماضية، ومنذ اختيار السباحين المشاركين في 20 يونيو الماضي من المجموعة التي تسمح أعمارها بالمشاركة وفق الفئات العمرية المحددة في الدورة وتابع: فضلنا أن تكون الاستعدادات داخلية في بداية الأمر نظراً لطول المدة الخاصة بالإعداد، وجميع البرامج تم تنفيذها بالصورة المنشودة قبل خوض بطولة العالم في رومانيا، وكذلك البطولة العربية للسباحة بالمغرب، وكانت جميع النتائج طيبة في الحدثين، وبمجرد العودة من المغرب أكملنا الاستعداد داخلياً نظراً لارتباط السباحين بمواعيد دراسية، وتم الاكتفاء بفترة تدريبية واحدة خلال أيام الأسبوع، وفترتين تدريبيتين في عطلة نهاية الأسبوع.



نتائج

بدوره، أثنى فارس محمد المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية على النتائج التاريخية المشرفة والإنجازات غير المسبوقة التي حققتها دولة الإمارات في النسخة الثالثة من الألعاب الآسيوية للشباب وتحقيق 19 ميدالية ملونة حتى الآن مع إمكانية زيادة حصة الميداليات مع نهاية فعاليات الدورة في الـــ31 من الشهر الجاري.

وثمن فارس محمد المطوع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ومتابعة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي لجميع الجوانب قبل وخلال مشاركة وفد الدولة في الألعاب الآسيوية للشباب، ما كان له بالغ الأثر في هذا النجاح الباهر وهو ما أسهم بشكل مباشر في تهيئة البيئة المثالية للتميز واعتلاء منصات التتويج أمام مختلف الوفود الرياضية من قارة آسيا.

واختتم تصريحاته، مؤكداً أن ما تحقق في البحرين يمثل منعطفاً مهماً في مسيرة الرياضة الوطنية، ورسالة أمل للأجيال القادمة بأن الإصرار والعمل الجماعي يصنعان الإنجاز ويرفعان علم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.