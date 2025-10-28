النخبة يشاركون في سباق دبي للسفن الشراعية 60 قدماً



أكد نخبة من أقوى الملاك والنواخذة المشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السبت المقبل، وذلك ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2025-2026، وهي البروفة الأولى لهذه الفئة الشهيرة المرتبطة بسباق القفال التاريخي.

وفتح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باب التسجيل عبر موقعه الإلكتروني، حيث يواصل حالياً استكمال طلبات المشاركة وإجراءات اعتماد المحامل الخاصة بالمشاركين وفق المواصفات الفنية المحددة في تعليمات السباق التي تم تعميمها عبر مختلف المنصات ووسائل التواصل مع المشاركين، ويتم فيها مراعاة أعلى معايير الدقة في كل الجوانب المرتبطة بالسباق، وضمان السلامة وتهيئة أفضل الظروف لتقديم أقوى المستويات التنافسية، بينما يكون المشهد الرائع الذي نراه في الأفق، بينما تعانق المحامل الموجات الزرقاء الصافية للبحر ويظهر في الخلفية التطور العمراني والحضاري لدبي في لقطات تمزج بين التراث وروعة «دانة الدنيا».



ويعد سباق دبي للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً رابع سباقات الموسم الحالي، بعد سباق فئة 22 قدماً، وجولتي سباق فئة 43 قدماً، ويتوقع أن يشهد منافسة قوية بين المحامل المشاركة بقيادة أسماء بارزة من النواخذة الذين يتنافسون للتواجد على منصات التتويج. ومن المقرر أن يمتد مسار السباق من جزر العالم على أن تبحر المحامل في بحر دبي، على أن يحتضن «دبي هاربر» مراسم التتويج.



وعبر محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن تطلعه أن نشهد واحداً من أقوى السباقات في ظل المستويات التي ظهر بها النواخذة في السباقات الماضية هذا الموسم، حيث تبدو المنافسة على أشدها ويبدع جميع المشاركين في تسخير خبراتهم وقدراتهم المتميزة في قيادة القوارب الشراعية، ما يجعلنا نتابع كل سباق وسط توقعات مفتوحة حتى خط النهاية قبل معرفة هوية الفائز.



وأضاف محمد حارب، موجهاً الدعوة لجميع الملاك والنواخذة لإكمال إجراءات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي dimc.ae، حيث يسخر النادي جميع قدراته لتسهيل وتسريع هذه العمليات للحصول على الرقم الخاص بكل محمل وإتمام تفاصيل المالك والنوخذة، ومراجعة بيانات كل البحارة قبل إجراء الفحص الفني، فيما ثمن التزام المشاركين بالتعليمات الصادرة للسباقات هذا الموسم، والتي يتم تطبيقها بكل شفافية ودقة بهدف إخراج هذه السباقات بأفضل صورة ممكنة.

ومن المقرر أن يتم بث منافسات السباق مباشرة عبر قنوات دبي الرياضية، الشريك الإعلامي للنادي، إلى جانب التغطية المتكاملة والمباشرة من حسابات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي، لعرض التفاصيل لحظة بلحظة من قبل الحدث.