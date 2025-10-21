شمسة المهيري أول إماراتية تشارك في سباقات الشواحيف التراثية بالشارقة



سجّلت شمسة المهيري اسمها كأول إماراتية تشارك في سباقات الشواحيف التراثية، ضمن منافسات جولة الشارقة من بطولة الإمارات للشواحيف والتي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية وبدعم من شركة ماج القابضة السبت والأحد الماضيين. وتُعد هذه المشاركة خطوة تاريخية في السباق، حيث خاضت شمسة المهيري التجربة الأولى لها وسط أجواء تنافسية تجمع نخبة من النواخذة والبحارة من مختلف إمارات الدولة، تأكيداً على حضور المرأة الإماراتية في مجالات جديدة كانت حكرا على الرجال في الماضي.



وأعربت شمسة المهيري عن فخرها بتمثيل المرأة الإماراتية في هذا النوع من السباقات،. وقالت: أشعر بفخر كبير وأنا أرفع علم الإمارات في سباق يحمل عبق التراث البحري، وأتمنى أن أكون قدوة لبنات جيلي لخوض هذه الرياضة الأصيلة التي تعبّر عن هويتنا الوطنية وروح التحدي والإصرار لدى أبناء وبنات الإمارات.

وأكد مسؤولو اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أن مشاركة شمسة المهيري تمثل إضافة نوعية للرياضات التراثية وتترجم توجّه الدولة نحو تمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، بما في ذلك الرياضات البحرية التي تحمل إرث الآباء والأجداد.