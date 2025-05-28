200 سباح وسباحة في «أبوظبي ماسترز» الأحد المقبل

ينظم نادي أبوظبي للرياضات المائية، الأحد المقبل، بطولة «أبوظبي ماسترز للسباحة» في مسبح المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة أبوظبي للألعاب العالمية للماسترز عام 2026.

وتشهد البطولة، التي تُقام للمرة الأولى على مستوى المنطقة وتركز على السباحين من عمر 18 عاماً فما فوق، مشاركة أكثر من 200 سباح وسباحة يمثلون 12 نادياً وأكاديمية، يتنافسون في أكثر من 500 سباق فردي.

كما تتضمن الفعالية منافسات في رياضتي الترايثلون والأكواثلون، بهدف تطوير مهارات السباحين وتعزيز أدائهم البدني.

وتمثل «أبوظبي ماسترز للسباحة» منصة رياضية وثقافية تعزز التبادل الرياضي بين المشاركين، وتدعم مفهوم الرياضة للجميع، بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء مجتمع نشط وصحي ومستدام.