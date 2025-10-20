«هياف» يحصد لقب «بطولة الشارقة للشواحيف التراثية»



أحرز القارب «هياف» بقيادة النوخذة أحمد خميس، ومساعده محمد سعيد سهيل، لقب بطولة الشارقة للشواحيف التراثية التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية. أقيمت البطولة أمس بشاطئ الحيرة في الشارقة، بدعم شركة «ماج القابضة»، ومشاركة نخبة المتسابقين من مختلف إمارات الدولة، بإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية. وذهب المركز الثاني إلى القارب «المشخص 33»، بقيادة البطل عارف الزفين ويوسف الصبوري، وجاء ثالثاً القارب «المشخص 20»، بقيادة ماجد الخلف وإسماعيل المرزوقي.



شهد الفعاليات الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وكل من خالد جاسم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وهنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وأحمد عيسى الحوسني، المدير العام لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية إلى جانب عبدالعزيز الحصان، مدير إدارة الرياضة التنافسية بوزارة الرياضة.



وأكد أحمد علي الشرياني، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أن البطولة التي تعد منصة وطنية مهمة لصون الرياضات البحرية التراثية حققت نجاحاً تنظيمياً كبيراً، وشهدت مستويات مميزة، ووصفها بأنها من أبرز محطات الموسم البحري في الدولة برمزيتها على صعيد تجديد الارتباط بالبحر، وإحياء تقاليد الآباء والأجداد.