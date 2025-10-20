«مبادلة أبوظبي للإبحار» تشهد مشاركة «القطمران F50» نوفمبر المقبل



تشهد العاصمة أبوظبي انطلاقة بطولة جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار الشراعي، يومي 29 و30 نوفمبر المقبل، والتي ستقام برعاية مجلس أبوظبي الرياضي «سيل جي بي»، ومشاركة 12 فريقاً وطنياً للمنافسة على جوائز مالية قدرها مليونا دولار أمريكي إلى جانب التتويج بأرفع ألقاب الإبحار لموسم 2025. كما ستشهد الفعاليات مشاركة قارب F50 من فئة القطمران مزدوج الهيكل تحفة هندسية متطورة بطول 15 متراً، وهو ثمرة عقدٍ من الابتكار والتصميم فائق الأداء، صمم خصيصاً لبطولة «سيل جي بي»، التي تقوم على مبدأ التحدي بين الدول من خلال فرقها الوطنية. ويستند تصميم القارب إلى طراز AC50 الذي شارك في كأس أمريكا عام 2017، لكنه خضع لتطوير شامل جعله أسرع وأكثر استقراراً وكفاءة من أي قارب سبقه.