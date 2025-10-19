أبوظبي جاهزة لاستضافة كأس العالم للسباحة بالزعانف 2025



تجهز نادي أبوظبي للرياضات المائية، لاستضافة بطولة كأس العالم للسباحة بالزعانف، للمرة الأولى في المنطقة، والتي تُقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضات تحت المائية «CMAS»، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل، بمسبح المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد، لتصبح أبوظبي مركزاً عالمياً لرياضة السباحة بالزعانف خلال تلك الفترة.

يشهد الحدث مشاركة أكثر من 400 سباح وسباحة من 15 دولة منها: إسبانيا، إيطاليا، المجر، سلوفاكيا، بولندا، تركيا، كازاخستان، الإكوادور، وكولومبيا. إضافة إلى 5 دول عربية، هي: الإمارات، مصر، الكويت، الأردن، البحرين، وعُمان. كما يضم الحدث نحو 70 جنسية مختلفة تمثل 54 منتخباً ونادياً وأكاديمية، يتنافسون في حوالي 1200 سباق على مدار 6 فترات خلال أيام البطولة، ما يوفر مشهداً عالمياً استثنائياً من السرعة والإثارة.



تُعد البطولة فرصة لمشاهدة أسرع سباحي الزعانف في العالم يتنافسون في مجموعة من السباقات المذهلة، أبرزها سباق 50 متر مونو تحت الماء، حيث يسبح المتسابقون بالكامل تحت الماء لمسافة 50 متراً في أقل من 20 ثانية، إضافة إلى العديد من المسابقات الأخرى لزعانف مونو الأحادية والزعانف المزدوجة للفئات العمرية المختلفة من 12 سنة فما فوق، للذكور والإناث.

تستمر الاستعدادات لاستقبال المشاركين من جميع أنحاء العالم، حيث سيتم توفير الوسائل والتجهيزات لضمان تنظيم البطولة بأعلى مستوى، وتقديم تجربة استثنائية للسباحين والجمهور على حد سواء.