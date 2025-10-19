«هياف» بطلاً لسباق كسر الكيلو في بطولة الشواحيف التراثية بالشارقة



تُوّج القارب «هياف» بقيادة محمد أحمد سهيل وأحمد خميس بطلاً لسباق كسر الكيلو ضمن منافسات بطولة الإمارات للشواحيف التراثية جولة الشارقة، بعد أن قطع المسافة بزمن متميز بلغ 37 دقيقة و19 ثانية، في سباقٍ اتسم بالإثارة والندية حتى الأمتار الأخيرة.

وجاء القارب «المشخص 33» بقيادة عارف الزفين ويوسف الصبوري في المركز الثاني بعد منافسة قوية، فيما حلّ القارب «المشخص 20» بقيادة ماجد الخلف وإسماعيل المرزوقي ثالثاً، ليكمل الثلاثي منصة التتويج في ختام سباقٍ شهد مشاركة واسعة من نخبة الفرق والبحّارة من مختلف إمارات الدولة.



أقيم السباق بتنظيم نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وتحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وبدعمٍ ورعايةٍ استراتيجية من شركة ماج القابضة، التي أكدت من خلال شراكتها حرصها على دعم الرياضات التراثية الإماراتية والحفاظ على موروث الدولة البحري الأصيل، بما يجسّد قيم الهوية الوطنية ويعزز حضور الإمارات في ميادين الرياضات البحرية التراثية.

وأشاد المسؤولون في نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بالدعم الكبير الذي قدّمته ماج القابضة، والذي أسهم في نجاح الحدث تنظيمًا ومشاركةً وجماهيريةً، مؤكدين أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتكامل بين القطاعين الرياضي والخاص في خدمة التراث الوطني.



من جانبها، أعربت شركة ماج القابضة عن فخرها برعاية البطولة، مشيرةً إلى أن دعم المبادرات الرياضية التراثية يأتي ضمن التزامها بمسؤوليتها المجتمعية ودورها في إبراز الهوية الثقافية الإماراتية، ودعم الجهود الرامية إلى غرس روح التحدي والانتماء في نفوس الشباب.

وأكدت اللجنة المنظمة أن سباق كسر الكيلو يُعد من أبرز محطات البطولة، إذ يمنح المتسابقين فرصة لاختبار قدرات القوارب قبل السباقات الرئيسية، ويُسهم في رفع مستوى المنافسة والاستعداد للجولات القادمة التي ينتظرها عشاق البحر بشغفٍ كبير.