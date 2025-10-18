«زلزال 217» بطل سباق دبي للقوارب الشراعية فئة 43 قدماً



فاز القارب «زلزال 217»، للمالك والنوخذة مروان عبدالله المرزوقي، بلقب الجولة الثانية لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وشهد تنافساً محموماً امتد حتى الوصول إلى خط النهاية بسرعة عالية أنهى خلالها القارب الفائز السباق في زمن بلغ ساعة وعشر دقائق، انطلاقاً من جزر العالم، مروراً بـ«عين دبي»، والختام في «دبي هاربر» مستضيف الحدث ومراسم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وشارك في السباق 21 من أقوى المحامل الشراعية بقيادة 315 من النواخذة الإماراتيين والبحارة، بمعدل 15 نوخذة وبحاراً للقارب الواحد، حيث تألقوا بمهاراتهم وقيادتهم المتميزة وسط الرياح التي جاءت سرعتها قوية، ما رفع من إيقاع التنافس وجعل الاحتمالات مفتوحة على التواجد في المراكز الأولى طوال فتراته، قبل أن يظفر «زلزال 217» بـ«الناموس» ويحتفل باللقب.



توج محمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الفائزين، إذ جاء في المركز الثاني القارب «نمران 259» للمالك والنوخذة عبدالله محمد المرزوقي، وحل بالمركز الثالث القارب «شاهين 39» لمالكه حمدان سعيد يابر، وبقيادة النوخذة خليفة عابد المري.

وأكد المري، أن المحامل المشاركة بالمواصفات الجديدة مع حالة البحر في هذا السباق اليوم، أثبتت فاعليتها وزادت من معايير الأمن والسلامة للمشاركين، وذلك مع سعي نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتبني أحدث المواصفات وتطوير السباقات بشكل مستمر، كما توجه المري بالشكر إلى شركاء النجاح من شرطة دبي، قناة دبي الرياضية، قناة ياس، خفر السواحل، الدفاع المدني، الحرس الوطني السرب الرابع، دبي هاربر مضيف تكريم الفائزين.



كما عبر المري عن تقديره للمستويات التي قدمها المشاركون والتي تجسد حرصهم على إبراز أروع اللوحات التنافسية للقوارب الشراعية المحلية على شواطئ دبي الرائعة، وقال: تواصلت منافسات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بنجاح على كافة الأصعدة الفنية والتنظيمية، وذلك بسبب التجاوب والالتزام من كافة المشاركين بالقوانين والحرص على المنافسة بكل روح رياضية، وبشكل نابع من الرغبة في تقديم هذا الموروث التاريخي بأبهى صوره بينما تبحر القوارب أمام المعالم الحضارية والحديثة الخلابة لإمارة دبي، وجاء صعود الفائز مختلفاً في كل من الجولة الأولى والثانية، ليؤكد التنافس القوي والمفتوح للتواجد على منصة التتويج في هذا الموسم الرياضي الذي يحمل الكثير خلال السباقات المختلفة القادمة أيضاً.



من جانبه أكد مروان عبدالله المرزوقي، الفائز بالمركز الأول، أنه استعد بشكل جيد لهذا السباق، وقدم أقوى المستويات منذ الجولة الماضية أيضاً، لتتكلل جهوده بالحصول على المركز الأول، وعبر عن تقديره لجهود القائمين على هذه السباقات لما يتم توفيره من كافة الجوانب اللازمة لضمان نجاح وسلامة جميع المشاركين. وتتواصل منافسات الموسم الرياضي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 60 قدماً في الأول من نوفمبر المقبل.