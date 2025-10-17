بطولة الشواحيف التراثية تنطلق في الشارقة غداً



تنطلق غداً وبعد غد «السبت والأحد المقبلين» جولة الشارقة ضمن بطولة الإمارات للشواحيف التراثية، والتي ينظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية ووزارة الثقافة والشباب، وبرعاية شركة ماج القابضة، حيث تستقطب الجولة نخبة من الأبطال والبحارة الممثلين لمختلف إمارات الدولة، في مشهد يعيد إحياء التراث البحري الأصيل ويؤكد على تواصل الأجيال مع إرث الآباء والأجداد.

تأتي جولة الشارقة ضمن المسيرة التنافسية لبطولة الإمارات للشواحيف التي تشهد منافسة حامية الوطيس بين الفرق، حيث تسعى لمواصلة حلقات السباق بعد النجاح الكبير الذي حققته الجولة الماضية في إمارة الفجيرة، والتي توج خلالها قارب «هياف» بقيادة محمد سهيل وأحمد خميس بالمركز الأول في سباق حماسي لاقى متابعة جماهيرية لافتة.



وأكد أحمد عيسى الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أن تنظيم الجولة يمثل حلقة أساسية في سلسلة الجهود الوطنية الرامية إلى صون الموروث البحري وإثراء المشهد الرياضي بمكوناته التراثية الأصيلة. وأضاف الحوسني باتت بطولات الشواحيف نموذجاً مشرفاً للتمازج بين أصالة التراث وروح الرياضة العصرية، ونسعى دوماً لتطويرها عبر جولات نوعية في مختلف إمارات الدولة، وفتح الباب أمام الشباب لاكتساب الخبرات والاطلاع عن كثب على تفاصيل مهن الأجداد.



وأكد مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات، على أن الشراكات الاستراتيجية مع الأندية البحرية المحلية تُعد ركيزة أساسية لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الأصيلة في نفوس الأجيال الجديدة، مثمناً في الوقت ذاته الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة الذي أتاح للاتحاد مواصلة مسيرة تطوير الرياضات البحرية ورفع رايتها محلياً ودولياً.

وختم تصريحاته قائلاً: نطمح بأن تشكل جولة الشارقة محطة جديدة تكرس سجل التميز والنجاح، وتبني على ما تحقق من إنجازات في الجولات السابقة، وتعزز من مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للرياضات البحرية بجميع أنواعها، التراثية منها والحديثة.