راشد الملا نجم «أبوظبي للدراجات المائية» جاهز لـ «أولبيا» الإيطالية



أكد نجم فريق أبوظبي للدراجات المائية راشد الملا، جاهزيته لخوض الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية، والتي تُقام في مدينة أولبيا الإيطالية، خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز متسابقي العالم. ويدخل راشد الملا المنافسات بطموح تعزيز صدارته للترتيب العام في فئة الحركات الاستعراضية «Freestyle»، بعد أن قدّم أداءً مميزاً في الجولة الماضية، التي أُقيمت في بحيرة توبا بإندونيسيا، خلال شهر أغسطس الماضي، حيث حلّ في المركز الثالث، محققاً 40 نقطة، بعد منافسة قوية مع نخبة من أبطال العالم، ليؤكد من خلالها جاهزيته لمواصلة مشوار الدفاع عن اللقب العالمي.



ويُعد راشد الملا أحد أبرز نجوم رياضة الدراجات المائية في العالم، إذ يحمل لقب البطولة العالمية خمس مرات في تاريخه، ويُعتبر رمزاً للتألق الإماراتي في هذا المجال، بعد أن رفع علم الدولة على منصات التتويج في مختلف محطات البطولة خلال الأعوام الماضية. وأكد راشد الملا، أن تحضيراته للجولة الإيطالية تسير وفق خطة متكاملة، وضعها فريق أبوظبي، وقال: جاهز لتقديم عرض قوي ومشرف باسم الإمارات، طموحي دائماً هو رفع علم الدولة في كل جولة، وأشكر إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على دعمها المستمر، وثقتها الكبيرة بقدراتي.