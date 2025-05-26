حمدان بن زايد يتوج الفائزين في سباق مهرجان دلما التاريخي



توج سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الفائزين في سباق دلما التاريخي الثامن للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي أقيم اليوم الإثنين ضمن فعاليات النسخة الثامنة لمهرجان سباق دلما التاريخي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

حضر مراسم التتويج الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن شخبوط آل نهيان، وفارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إلى جانب عدد من القيادات الرياضية والمسؤولين.

وفاز بالمركز الأول المحمل «زيورخ» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة النوخذة خليفة مهير سعيد المزروعي، وجاء في المركز الثاني «شاهين» لمالكه حمدان سعيد جابر الحربي بقيادة النوخذة خليفة عابد المري، وحل في المركز الثالث «غازي» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة النوخذة أحمد سعيد الرميثي.

وشارك في السباق الأقوى والأطول والأعلى جوائز، 110 محامل من مختلف إمارات الدولة، على متنها أكثر من 3000 بحار قدموا ملحمة بطولية وتراثية فريدة استدعت ماضي الأجداد والآباء لتعانق الحاضر الزاهر، وجاءت الانطلاقة من جزيرة دلما مروراً بثماني جزر باتجاه محطة الختام على شاطئ المغيرة في منطقة الظفرة لمسافة 68 ميلاً بحرياً بما يعادل 125 كيلومتراً، وسط تنافس قوي بين المحامل المشاركة من أجل الوصول إلى خط النهاية أولاً.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، أن سباق دلما التاريخي الثامن أصبح يمثل رمزاً وطنياً متجذراً في وجدان أبناء الإمارات، وذلك بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تعكس فخر القيادة الرشيدة واعتزازها بتراث الدولة وحرصها على غرس قيم الأصالة والانتماء في نفوس الأجيال الجديدة.

وقال سموه: إن مواصلة تنظيم هذا الحدث العريق تُجسّد الارتباط العميق بالموروث البحري، الذي شكّل جزءاً أساسياً من حياة الأجداد، وأسهم في بناء ملامح الهوية الوطنية.

وأشار سموّه إلى أن هذا السباق لا يقتصر على كونه فعالية رياضية فحسب، بل يُعد منصة ثقافية وتراثية تُعزز من الوعي بتاريخ الآباء والأجداد، وتربط الأجيال الجديدة بجذورهم الأصيلة.

وأضاف سموه: أهنئ جميع البحّارة على روحهم التنافسية العالية في هذه النسخة من السباق، ما يؤكد عمق الانتماء للهوية الإماراتية، ويعكس حرصهم على إحياء التراث البحري وصون تقاليده العريقة.

كما أعرب سموه عن تقديره الكبير للجهود التنظيمية التي بذلتها اللجان المعنية، والدور الفاعل للجميع من رعاة وداعمين، مشيداً بروح التلاحم والتعاون التي سادت أجواء الحدث.

وأكد سموه أن الحفاظ على التراث مسؤولية وطنية مشتركة، وأن سباق دلما سيظل محطة سنوية تجمع أبناء الوطن على أرض الأصالة، احتفاءً بالماضي وتعزيزاً لقيم الوحدة والهوية الوطنية.

وتوجه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على رعايته الكريمة لمهرجان سباق دلما التاريخي الثامن وعلى حرصه المتواصل على حفظ التراث البحري ودعمه اللامحدود للسباقات التراثية، مما كان له بالغ الأثر في إنجاح هذا الحدث وتعزيز قيمه الوطنية والثقافية.

وقال سموه: في ختام هذا الحدث التراثي الكبير، نعرب عن تقديرنا العميق لجميع المشاركين في سباق مهرجان دلما التاريخي الذين أحيوا من خلال مشاركتهم روح الآباء والأجداد، جسدوا صورة مشرفة للارتباط العميق بالخليج العربي، وشغف الإبحار والإصرار على التميز في واحدة من أطول وأصعب السباقات البحرية التراثية على مستوى العالم.

وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة والجهات الداعمة، والتي قدمت نموذجاً مميزاً في التنظيم والاحترافية ونجحت في توفير بيئة مثالية تليق بحجم وقيمة السباق والمهرجان كذلك، ما أسهم في تعزيز مكانة دلما وجهة تراثية ورياضية رائدة.

وتقدم سموه بالتهنئة والتبريكات لكل الفائزين الذين استحقوا التتويج عن جدارة، متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق.

وقال سموه: لقد شهد السباق منافسة شريفة، ومستوى فنياً عالياً، ما عكس التطور الكبير في سباقات السفن الشراعية فئة 60 قدماً، وبعث برسائل فخر لكل إماراتي يعتز بإرثه البحري.

ووسط حماس كبير وأهازيج أهل البحر، رفعت المحامل أشرعتها من أمام جزيرة دلما لتنطلق بسرعة عالية في محاولة للاستفادة من سرعة الرياح، لتتبادل محامل المقدمة المراكز في المراحل المختلفة من السباق ليحتدم التنافس في الأميال الأخيرة أمام جماهير مهرجان سباق دلما التي تفاعلت مع مجريات السباق وهي تحتفل بوصول المحامل إلى خط النهاية للإعلان عن البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث لتتوالى المحامل في المراكز التالية.

وبلغت الجوائز المخصصة للسباق، نحو 30 مليون درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مليون و300 ألف درهم، وسيارة، وينال صاحب المركز الثاني مليون درهم، وسيارة، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 800 ألف درهم وسيارة، وتم توزيع بقية الجوائز على الفائزين الآخرين في مراكز متقدمة أخرى.

وتتواصل فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي حتى الأول من يونيو المقبل، وتتضمن أنشطة رياضية وتراثية وترفيهية، ومسابقات متنوعة.