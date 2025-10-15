إطلاق «النوخذة الصغير» في أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة



أعلنت أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية إطلاق برنامج «النوخذة الصغير» بالشراكة مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.



ويأتي إطلاق البرنامج ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للطفولة المبكرة 2025، الذي تنظمه الهيئة من 17 إلى 23 نوفمبر المقبل، تحت شعار «معاً نجعل أبوظبي إمارة صديقة للأسرة»، يحظى بدعم شركة أدنوك، والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، وشركة «بيور هيلث».



ويتضمن البرنامج الذي يقام في مدينة المرفأ بمنطقة الظفرة: الإبحار الشراعي، والتجديف، والتوازن على الألواح المائية، والتجارب التراثية في الإبحار بالمحامل الشراعية، ويوم العائلة البحري.

وقال خليفة السويدي، مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، إن البرنامج يجسد الاستثمار في الطفولة المبكرة، لتشكيل وعي الأجيال الجديدة، وغرس قيم البحر في نفوسهم، لا سيما أن الشراكة مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة تؤكد التكامل الحقيقي بين الرياضة والمجتمع.



من جانبها أكدت الدكتورة حصة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، على التزام الهيئة بتوسيع نطاق التعلم القائم على التجربة، وربط الأطفال بتراثهم الوطني في بيئة آمنة ومحفزة، لتطوير مهارات الأطفال الحركية والاجتماعية والمعرفية.