الإمارات تنافس في 4 فئات بـ«دولية الكويت» للزوارق اللاسلكية



يشارك متسابقو الإمارات في منافسات بطولة الكويت الدولية للزوارق اللاسلكية 2025، التي ينظمها النادي العلمي الكويتي في منطقة الخيران البحرية، خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجاري.



ويمثل الإمارات في البطولة أربعة متسابقين هم ناصر البلوشي، وجمعة الطاير، وعزام عيسى «أصغر متسابق 16 سنة»، وعيسى حسن، في 4 فئات رئيسية تشمل فئات المونو 26 سي سي، والكتاماران 32 سي سي، والمونو 32 سي سي، والكتاماران 26 سي سي.



وتشهد البطولة منافسات بين 60 متسابقاً من الإمارات، والكويت، وقطر، ومصر، وتايلاند، وإندونيسيا، وماليزيا، والمملكة المتحدة، وتعد من أبرز البطولات الإقليمية والعالمية في مجال الزوارق اللاسلكية.