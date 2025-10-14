فريق أبوظبي يشارك في «الإبحار الشراعي» بعُمان بأكبر بعثة إماراتية



يشارك فريق أبوظبي للشراع الحديث بأكبر بعثة إماراتية في منافسات أسبوع المصنعة للإبحار الشراعي، الذي تقام فعالياته في سلطنة عُمان، خلال الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 100 بحار من مختلف دول المنطقة والعالم، ضمن واحدة من أهم البطولات البحرية في الشرق الأوسط، التي تنظمها مؤسسة عُمان للإبحار، بإشراف الاتحاد العماني للإبحار الشراعي.

ويمثل فريق أبوظبي في البطولة 16 بحاراً، يتنافسون في أربع فئات رئيسية هي: الأوبتيمست للناشئين، الأوبتيمست للصغار، الإلكا 4، والإلكا 6، تحت إشراف أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، وقيادة الجهاز الفني، الذي يضم المدربين باتريك لوتومسكي، أحمد تارهان، ونجيب خان، إلى جانب الإداري خليفة السعدي.



يضم الفريق نخبة من البحارة الواعدين هم: عبدالرحمن البحري، اليازية الحمادي، زايد الحوسني، حمد المهيري، ذياب المهيري، راشد النيادي، خليفة الرميثي، مروة الحمادي، عبدالله المهيري، سيف الزعابي، عبدالله الزبيدي، محمد الحمادي، ذياب الحوسني، عبدالله النيادي، توبراك كاليجيان، وسيمون هاريستوف.

وأكد خليفة السويدي، مدير أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية، أن مشاركة الفريق في أسبوع المصنعة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لإعداد جيل جديد من البحّارة الإماراتيين وصقل مهاراتهم في المنافسات الدولية، وقال: «فريقنا يرفع شعار المنافسة على الميداليات الذهبية في هذه البطولة، والبحارة جاهزون بدنياً وفنياً لخوض سباقات قوية، تجمع نخبة من أفضل المتسابقين في الإبحار الشراعي من مختلف الدول. هدفنا ليس فقط المشاركة، بل تحقيق نتائج تليق باسم دولة الإمارات».



وأضاف السويدي: «الأكاديمية تولي اهتماماً كبيراً بتطوير البحّارة الصغار عبر برامج تدريبية مستمرة، تمتد على مدار العام، مشيراً إلى أن هذه المشاركة تمثل محطة مهمة لاكتساب الخبرة والاحتكاك بمدارس عالمية في الإبحار الحديث».

وفي ختام حديثه توجه خليفة السويدي بجزيل الشكر إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، على دعمه المتواصل للرياضات البحرية، وبرامج إعداد الكوادر الوطنية، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل الأساس في تحقيق النجاحات والتميز في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية.