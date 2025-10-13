الإمارات عضواً في لجنة سباقات الفورمولا 1 بالاتحاد الدولي للرياضات البحرية



أعلن نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، اختيار أحمد عيسى الحوسني، مدير عام النادي، عضواً في اللجنة المختصة بسباقات الفورمولا 1 التابعة للاتحاد الدولي للرياضات البحرية. وأكد النادي أن اختيار الحوسني في عضوية لجنة سباقات الفورمولا 1، جاء بعد اختتام اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي مؤخراً في الصين، تقديراً لدوره البارز في تطوير رياضة سباقات القوارب السريعة «فورمولا 1» على المستويين الإقليمي والدولي.



وأوضح أن الاختيار سيكون له تأثيره الكبير على المستوى العربي ضمن أبرز اللجان الفنية المتخصصة في سباقات الفورمولا 1، والتي تعد من أهم الأحداث البحرية إثارة وجماهيرية على مستوى العالم، لا سيما أن دولة الإمارات تحتضن بشكل دوري نهائي البطولة على بحيرة خالد بالشارقة، وتحظى بمتابعة كبيرة إعلامياً وجماهيرياً.

من جهته، أكد الحوسني أن الاختيار ثقة كبيرة من قبل المجتمع الدولي للرياضات البحرية، معرباً عن أمله بالعمل مع زملائه في اللجنة والاتحاد الدولي لمواصلة مسيرة التطوير، وفتح آفاق جديدة لرياضة الفورمولا 1، ووجه الشكر لاتحاد الإمارات للرياضات البحرية على دعمه في مسيرته المهنية.