«دلما التاريخي للمحامل الشراعية» ينطلق بمشاركة 110 محامل

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينطلق اليوم، سباق دلما التاريخي الثامن للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ضمن فعاليات النسخة الثامنة لمهرجان سباق دلما التاريخي، الذي يقام بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بمشاركة أكثر من 110 محامل من مختلف إمارات الدولة، على متنها أكثر من 3000 بحار.

وينطلق السباق من جزيرة دلما التاريخية مروراً بجزر: صير بني ياس، غشة، أم الكركم، الفطاير، البزم، الفيي، مروح، وجنانة، وصولاً إلى نقطة النهاية على شاطئ مدينة المغيرة في منطقة الظفرة.

حيث يتم تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بعد رحلة بحرية تراثية تمتد لأكثر من 68 ميلاً بحرياً بما يصل إلى 125 كيلومتراً، تحاكي مسارات الإبحار القديمة التي ارتبطت بالتاريخ البحري لأهل الإمارات، في ظل الزخم المتواصل الذي يصاحب السباق في كل دورة، والدعم الكبير الذي يحظى به من القيادة الرشيدة.

وتبلغ الجوائز المخصصة للسباق الذي يعد الأطول والأغلى والأقوى في المنطقة والدولة، نحو 30 مليون درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مليون و300 ألف درهم، وسيارة، وينال صاحب المركز الثاني مليون درهم، وسيارة، فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 800 ألف درهم وسيارة، وتتوزع بقية الجوائز على الفائزين الآخرين في مراكز متقدمة أخرى.

ويدافع المحمل «حشيم 199» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة حسن عبدالله محمد المرزوقي، عن اللقب الذي فاز به في سباق الدورة السابعة العام الماضي، والذي شهد مشاركة 122 محملاً.

وشهدت عمليات التسجيل للمشاركة في السباق، إقبالاً واسعاً، حيث حرص الملاك والنواخذة على تسجيل محاملهم مبكراً عبر الموقع الإلكتروني لنادي أبوظبي للرياضات البحرية، والوقوف على الترتيبات المطلوبة لتأكيد المشاركة وفق اللوائح والقوانين والضوابط الخاصة بالحدث.

واستقبلت اللجنة المنظمة وفق الترتيبات الفنية واللوجستية المحامل المشاركة لدى وصولها إلى جزيرة دلما، وتم إجراء الفحص الفني، والتأكيد على توافر متطلبات سلامة المشاركين، كما أعدت برنامجاً حافلاً لتتويج الفائزين.