«فيكتوري تيم» يفوز بـ «جولة زينزهو» في بطولة العالم لـ «الفورمولا 1»



واصل فريق فيكتوري، إنجازاته العالمية وهذه المرة من بوابة بطولة العالم «فورمولا 1» للزوارق السريعة، بفوزه بالجولة الثالثة التي احتضنتها مدينة زينزهو الصينية، وذلك بحصول أليك ويكستروم على متن زورق الفيكتوري 3 على المركز الأول في السباق الرئيسي الذي أقيم اليوم الأحد بمشاركة نخبة الفرق الدولية. وجاء نجاح فريق الفيكتوري مزدوجاً، بعدما حل أيضاً، شون تورنتي على متن زورق الفيكتوري 4، بالمركز الثاني، في هيمنة واضحة للفريق الإماراتي، واكتملت منصة التتويج بحصول راستي وايت من فريق الشارقة على المركز الثالث. وانفرد أليك ويكستروم بصدارة الترتيب الفردي لبطولة العالم، رافعاً رصيده إلى 66 نقطة، وتقدم زميله شون تورونتي إلى المركز الثاني بإجمالي 59 نقطة، يليهم وايت أيضاً برصيد 58 نقطة. وساهم هذا الانتصار في تعزيز موقع فريق الفيكتوري في صدارة الترتيب العام للفرق برصيد 125 نقطة، ويليه بالمركز الثاني فريق الشارقة 95 نقطة، وفريق السويد 82 نقطة، وفريق أبوظبي 50 نقطة.

من جهته، هنأ محمد حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بهذا الانتصار المهم، وقال: أكد فريق الفيكتوري طموحه بالمنافسة على لقب بطولة العالم في هذا الموسم من خلال هذا الانتصار الذي جاءت سعادتنا مضاعفة فيه بتواجد كلا السائقين في المركزين الأول والثاني، كما أنه جاء في توقيت مثالي في الجولة الثالثة، ما يرفع لدينا الحافز والتركيز مع تبقي جولتين هذا الموسم ستتطلبان المزيد من مضاعفة الجهود والسعي للحفاظ على هذه المكاسب حتى الختام.



بدوره، اعتبر أحمد السميطي مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن الفيكتوري يعتبر من الفرق المرتبطة تاريخياً بحصد النجاحات والإنجازات والتواجد على منصات التتويج، إلا أن الانتصار في هذه الجولة تحديداً مهم للغاية في موسم 2025، بالنظر للمنافسة القوية للغاية والتي لن تحسم قبل الجولة الأخيرة بين أقوى الفرق والسائقين من حول العالم، إلا أن الانتصار وكسب هذه النقاط يعزز الثقة لدى الفريق بأكمله، ويجعلنا نتطلع قدماً لمواصلة البناء على ما تحقق في الجولتين المتبقيتين بطموح استرجاع اللقب العالمي مجدداً إلى خزائن الفريق المليئة بالإنجازات العالمية. ومن المقرر أن تقام الجولة الرابعة في مدينة جدة السعودية بالفترة من 27 إلى 29 نوفمبر المقبل، فيما تقام الجولة الخامسة في الشارقة بالفترة من 19 إلى 21 ديسمبر المقبل.