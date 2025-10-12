«فريق أبوظبي» رابع سباق زينزهو الصينية بمونديال زوارق الفورمولا 1



حل فريق أبوظبي للزوارق السريعة في المركز الرابع، عبر المتسابق إريك ستارك، قائد زورق أبوظبي 6، وذلك في السباق الرئيسي للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، التي أُقيمت اليوم في مدينة زينزهو الصينية، بعد أن انطلق من المركز التاسع، وتمكن من التقدم بخمسة مراكز، خلال مجريات السباق.



جاء الأداء القوي لستارك نتيجة استراتيجية ناجحة للفريق، واستقرار الزورق على المسار، ليضيف نقاطاً مهمة رفعت رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس بالترتيب العام للبطولة. أما زميله في الفريق منصور المنصوري، قائد زورق أبوظبي 5 فقد أنهى السباق في المركز السادس عشر، بعد منافسة قوية مع نخبة من أبرز السائقين العالميين.



وأشاد ثاني القمزي، مدير إدارة فريق أبوظبي في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بأداء الفريق في الجولة، مؤكداً أن الأمل لا يزال قائماً في المنافسة على اللقب العالمي، وقال: «ما زال أمامنا جولتان في البطولة، وفرصتنا قائمة للمنافسة على لقب العالم. أداء إريك اليوم كان رائعاً، وتقدمه من المركز التاسع إلى الرابع يعكس إصرار الفريق وروحه القتالية. وأضاف القمزي أن الفريق سيواصل تحضيراته المكثفة للجولات المقبلة، بهدف تحقيق منصة تتويج جديدة، ورفع علم الإمارات عالياً في ختام الموسم العالمي».