«سهم 170» بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية فئة 43 قدماً



فاز القارب «سهم 170»، لمالكه عبدالله إبراهيم الحمادي، وبقيادة النوخذة أحمد يوسف الحمادي، بلقب الجولة الأولى لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بنجاح مع مشاركة نخبة من المحامل الشراعية في الدولة، وأقيم بضيافة «دبي هاربر» الذي احتضن مراسم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى. جاءت منافسات السباق حافلة بالندية بين 23 من نخبة المحامل الشراعية المشاركة، والتي رسمت أروع لوحات التنافس على ساحل دبي بينما انطلقت بالقرب من جزر العالم، وصولاً إلى «عين دبي» أكبر عجلة مشاهدة في العالم، ومن ثم الختام في «دبي هاربر»، إذ تم اعتماد المسار وفق أعلى معايير السلامة وقوة التنافس، فيما جاء السباق سريعاً بفضل قوة الرياح.



توج محمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الفائزين، وجاء في المركز الثاني القارب «الأريام 265»، لمالكه عبدالله عبدالرحمن المرزوقي، وبقيادة النوخذة مروان حميد عبدالله، ونال المركز الثالث، القارب «نمران 259»، للمالك والنوخذة عبدالله محمد المرزوقي.



وهنأ المري الفائزين وجميع المشاركين في السباق، وقال: تعد فئة 43 قدماً من أقوى الفئات التنافسية التي لا يمكن توقع هوية الفائز فيها قبل الوصول إلى خط النهاية، وهو ما تابعناه في هذا السباق الذي جاء قوياً بفضل خبرة وتمرس النواخذة المشاركين، وحرصنا على تأجيل السباق في الأسبوع الماضي من أجل ضمان سلامة جميع المشاركين، وجاء اختيار الموعد الجديد في يوم مثالي على صعيد الأحوال الجوية، إلى جانب المسار البحري الذي عبر أمام مرافق دبي الحضارية الرائعة، وصولاً إلى دبي هاربر المتميز على كافة الأصعدة.



وتابع: هذا السباق الثاني في رزنامة الموسم الرياضي الجديد، وسيتواصل ارتفاع نسق الأداء بين المشاركين، ونتطلع لمتابعة المزيد من السباقات الناجحة والقوية التي تجسد الجذور المتأصلة للقوارب الشراعية في الدولة.

من جانبه، عبر أحمد يوسف الحمادي، نوخذة قارب «سهم 170»، عن سعادته بالفوز بالمركز الأول، وقال: دخلنا هذا السباق وكلنا ثقة بأننا نسعى للفوز، ونشكر القائمين على السباق على حسن اختيار المسار، ومراعاة كافة الجوانب التي تضمن للمشاركين تقديم أفضل وأقوى المستويات. وتتواصل منافسات الموسم الرياضي لنادي دبي الدولي البحري بإقامة سلسلة متتالية من سباقات القوارب الشراعية على مدار الأسابيع المقبلة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل كل سباق وآليات التسجيل بشكل مفصل.