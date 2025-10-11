«فيكتوري تيم» يتألق في «جولة زينزهو» بمونديال الفورمولا 1 للزوارق السريعة



تألق فريق فيكتوري في سباقي السرعة وتصفيات التأهل قبل خوض السباق الرئيسي المقرر، غداً الأحد، في الجولة الثالثة لبطولة العالم «فورمولا 1 للزوارق السريعة»، التي تقام في مدينة زينزهو الصينية، بمشاركة أقوى الفرق الدولية، ونجح أليك ويكستروم على متن رزوق الفيكتوري 3 في الحصول على المركز الأول بسباق السرعة «السبرينت» الثاني، الذي أقيم، اليوم السبت، متقدماً على راستي وايت متسابق فريق الشارقة الذي جاء ثانياً، وبيتر مورين من فريق الصين، الذي جاء بالمركز الثالث، وحل شون تورنتي على متن زورق الفيكتوري 4 بالمركز الثاني في سباق السرعة «السبرينت» الأول خلف السويدي جوناس أنديرسون من فريق السويد، كما جاء بالمركز الثالث جرانت تراسك من فريق السويد.



وفي ضوء هذه النتائج حيث يقدم سباقا السرعة نقاطاً على صعيد الترتيب العام للموسم يتقدم أنديرسون إلى الصدارة برصيد 50 نقطة، مستفيداً من حصوله على 10 نقاط في سباق السرعة الأول، وتقدم ويكستروم إلى المركز الثاني، بالشراكة مع راستي وايت برصيد 46 نقطة لكل متسابق، بعدما حصل ويكستروم على 10 نقاط في سباق السرعة الثاني، ونال وايت 9 نقاط في نفس السباق، ويوجد تورونتي بالمركز الرابع حالياً برصيد 44 نقطة، بحصوله على النقاط التسع في سباق السرعة الأول.



ستكون المنافسة مفتوحة وقوية في السباق الرئيسي، وذلك في ضوء نتائج التصفيات، التي أسفرت عن توزيع المتسابقين على خط الانطلاقة، بوجود جوناس أنديرسون من فريق السويد بالمركز الأول، وحضور قوي لثنائي الفيكتوري تيم مع انطلاق أليكس ويكستروم من المركز الثاني، وشون تورونتي من المركز الرابع، وبينهما ستيفان أراند من فريق الشارقة بالمركز الثالث، فيما يوجد جرانت تراسك من فريق السويد بالمركز الخامس، وراستي وايت بالمركز السادس، فيما ينطلق إريك ستارك من فريق أبوظبي من المركز العاشر.



وأكد أحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن فريق فيكتوري قادم بقوة في الجولة الثالثة، وهو ما تعكسه النتائج، التي حققها في سباقي السرعة والتصفيات التأهيلية، وقال: «المنافسة على المراكز الأولى في هذه السباقات الرسمية ترفع من وتيرة الجاهزية والرغبة في التفوق في السباق الرئيسي، ما بين طموح تحقيق الفوز والوجود على منصة التتويج، ونتطلع لمواصلة البناء على هذا الزخم بالتحضيرات الفنية للقوارب والذهنية للمتسابقين، لتحقيق أفضل النتائج، والبقاء في دائرة المنافسة على ألقاب الموسم».