تأجيل سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية إلى يوم غد

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان دلما التاريخي، تأجيل سباق المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، إلى يوم غدٍ، عوضاً عن الموعد المقرر سابقاً اليوم، وذلك نظراً لعدم ملاءمة سرعة الرياح لإقامة السباق، وفق معايير السلامة المعتمدة.

ويُعد السباق أحد أبرز الفعاليات ضمن النسخة الثامنة من مهرجان دلما التاريخي، الذي يُقام بالتعاون بين هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويهدف إلى إحياء التراث البحري الأصيل، وتعزيز حضوره في وجدان الأجيال الجديدة.

ونجح سباق دلما، على مدار سبعة أعوام، في ترسيخ مكانته الرائدة، كأبرز المحطات الرئيسة ضمن «مهرجان دلما التاريخي»، مستقطباً اهتماماً واسعاً من شرائح المجتمع كافة، ومحافظاً على حضوره القوي في الساحة التراثية، ليشكل علامة فارقة في المشهد البحري الإماراتي.

ويجسد المهرجان، الذي يشمل السباق والفعاليات المصاحبة، لمسة وفاء صادقة لتراث الآباء والأجداد، ويأتي تأكيداً للتمسك بالموروث البحري الأصيل، من خلال تعزيز الهوية الوطنية، ودعم فئة الملاك والبحارة، عبر تقديم جوائز مالية ضخمة.