برعاية حمدان بن زايد.. 90 محملاً في سباق غناضة لـ«الشراعية فئة 60 قدماً»



ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الجمعة، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ضمن روزنامة السباقات التراثية والتقليدية التي يحرص النادي على إقامتها سنوياً.



وأكد النادي أن سباق غناضه سيكون الجولة الثالثة لهذه الفئة من المحامل، ومن المنتظر أن يشارك في منافساته أكثر من 90 محملاً، لمسافة 25 ميلاً بحرياً، وتم فتح باب التسجيل للمشاركة عبر الموقع الرسمي للنادي منذ وقت مبكر لإتاحة الفرصة أمام الملاك والنواخذة لإكمال الإجراءات وتأكيد الوجود في هذا الحدث.



ورصدت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية قيّمة تبلغ مجموعها 4,238,000 درهم، يتم توزيعها حتى المركز الـ90، تشجيعاً للملاك والنواخذة والبحارة على مواصلة المشاركة، والمساهمة في نقل تراث الأجداد والآباء للأجيال ودعم جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل الذي يشكل جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات وهويتها الوطنية.



وتقدم اللجنة المنظمة كل التفاصيل الخاصة بالترتيبات الفنية والتنظيمية، مع الإرشادات الخاصة بضرورة توفير أدوات السلامة للنواخذة والبحارة المشاركين، إضافة إلى الدعم اللوجستي للمحامل من أجل الوصول إلى نقطة البداية في الوقت المناسب، وتحديد مسار السباق والإبحار منه بسلام حتى خط النهاية.