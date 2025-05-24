تتويج الفائزين في الأشواط التأهيلية لسباق دلما لقوارب التجديف التراثية

أقيمت مساء أمس الجمعة، السباقات التأهيلية في "سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً" ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي الثامن الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية ومجلس أبوظبي الرياضي، في الفترة من 16 مايو وحتى الأول من يونيو المقبل بجزيرة دلما في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.

وتوج الفائزين بالسباقات سعادة عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في هيئة أبوظبي للتراث، وحضر التتويج راشد خادم الرميثي، مدير المهرجان، وناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعدد من المسؤولين والنواخذة والبحارة ومحبي السباقات البحرية التراثية.

وجرت السباقات في أربعة أشواط سميت بأسماء هيرات دلما "حالة دلما، أم العنبر، حد بوصفير، حد بوجفير" وحمل كل شوط أحد ألوان علم الدولة، الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، وذلك لمسافة 4 أميال بحرية بمشاركة 663 بحاراً على 39 قارباً تأهلت منها القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط، إلى الشوط الختامي الذي يحمل اسم "حصباة دلما" وتجري منافساته مساء اليوم السبت.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية للسباق أكثر من مليونين و400 ألف درهم.