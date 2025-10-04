«فيكتوري تيم» يتصدر الترتيب العام لـ«فورمولا 1» في «جولة شنغهاي»



تصدر فريق فيكتوري الترتيب العام لفرق بطولة العالم «فورمولا 1» للزوارق السريعة، وذلك بعدما حقق أفضل النتائج الإماراتية في السباق الرئيسي، الذي أقيم، اليوم السبت، للجولة الثانية، التي جرت منافساتها في مدينة شنغهاي الصينية، وذلك بحلول المتسابق شون تورنتي في وصافة الترتيب، بعد منافسة قوية مع بقية الفرق العالمية. ورفع فريق فيكتوري رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب العام للفرق، يليه فريق الشارقة برصيد 69 نقطة، وبالمركز الثالث فريق السويد 64 نقطة، وجاء فريق أبوظبي بالمركز الرابع برصيد 31 نقطة. وجاء تورنتي على متن زورق الفيكتوري 4 في المركز الثاني للسباق الرئيسي لجولة شنغهاي، بفارق 0.889 ثانية عن جوناس أندرسون متسابق فريق السويد، الذي حل بالمركز الأول بزمن وقدره 42:59 دقيقة، كما ذهب المركز الثالث إلى فريق السويد أيضاً للمتسابق جرانت تراسك بفارق 1.87 ثانية عن البطل.



واستفاد تورنتي من حصوله على وصافة السباق الرئيسي، وتفوقه في سباق السرعة «السبرينت»، أمس الجمعة، ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 35 نقطة على صعيد الترتيب العام للمتسابقين، الذي يتصدره حالياً السويدي جوناس أندرسون برصيد 40 نقطة. كما حقق أليك ويكستروم على متن الفيكتوري 3 المركز السادس في السباق، بفارق 4.19 ثوانٍ عن صاحب المركز الأول، ليصل بدوره إلى 36 نقطة في المركز الثالث على صعيد الترتيب العام هذا الموسم.

وستبدأ البعثة، التي يترأسها خالد خميس بن دسمال، عضو مجلس الإدارة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتضم محمد عبدالله حارب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، وأحمد السميطي، مدير إدارة الفرق الرياضية بالنادي، عملية الانتقال إلى مدينة زينجزو الصينية، التي تستضيف الجولة الثالثة من بطولة العالم، خلال الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري.



من جهته هنأ خالد خميس بن دسمال المتسابق شون تورنتي على حصوله على المركز الثاني في السباق الرئيسي، ومن قبلها تصدره سباق السرعة، وأشاد بجهود جميع أعضاء فريق فيكتوري، التي قادت الفريق لتصدر الترتيب العام للفرق في نهاية الجولة الثانية، وقال: «ما تحقق في هذا السباق خطوة جديدة على المسار الصحيح، ولا يزال سقف توقعاتنا أعلى بالسعي للمنافسة على الألقاب وتحقيقها، إلا أن ما بذله أعضاء الفريق من تحضيرات طوال الفترة الماضية، وتركيز كبير خلال هذا السباق تحديداً، الذي تطلب خبرة في التعامل مع مجرياته، بعدما تابعنا الحوادث العديدة، التي حصلت، فإن المحصلة بالمجمل إيجابية، ودافع لنا، لتقديم الأفضل في الجولات المتبقية من بطولة العالم.



وعبر أحمد السميطي عن تقديره لجهود الفريق على الظهور بأفضل صورة ممكنة في الجولة الثانية، والتمسك بحظوظه على المنافسة على اللقب العالمي، وقال: «نجح فريق فيكتوري من تأكيد حضوره القوى على الساحة العالمية، عبر سلسلة من النتائج المتميزة في التجارب الحرة، ومن ثم الفوز بسباق السرعة، والمنافسة على أفضل زمن قبل الانطلاقة، فيما جاءت مجريات السباق الرئيسي حافلة بالقوة، وتأثر إيقاع المتسابقين، بسبب سلسلة الحوادث التي حصلت، وأدت إلى إبطاء النسق مع محاولة إعادة الانطلاق مجدداً، إلا أن نجاح شون تورنتي بالحفاظ على المركز الثاني يعد أمراً إيجابياً لمواصلة البناء عليه في الجولة المقبلة».