نورمحمدوف يطيح الإيرلندي هيوز ويتوج بطلاً للعالم في الوزن الخفيف للمقاتلين المحترفين



توّج المقاتل الداغستاني عثمان نورمحمدوف بطلاً للعالم في الوزن الخفيف بعد فوزه على خصمه الإيرلندي بول هيوز بقرار الحكام، عقب مواجهة قوية استمرت خمس جولات كاملة، في ختام منافسات بطولة سلسلة الأبطال لرابطة المقاتلين المحترفين الطريق إلى دبي – المواجهة الثانية، التي أُقيمت، مساء أمس، في صالة كوكاكولا أرينا بدبي، بتنظيم مشترك من رابطة المقاتلين المحترفين «PFL» ومجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء حماسية مميزة شهدت تتويج بطلين جديدين للعالم في وزني الخفيف والخفيف الثقيل.

وأطاح نورمحمدوف بالمقاتل الإيرلندي في النزال الرئيس، ليحافظ بذلك على سجله الخالي من الهزائم، مؤكداً مكانته أحد أبرز المقاتلين في تاريخ الرابطة، بعدما قدّم أداءً متوازناً جمع بين الخبرة والسيطرة على إيقاع النزال حتى نهايته.



وأعرب نورمحمدوف في تصريح له عقب التتويج عن سعادته بالقتال مجدداً في دبي، واصفاً إياها بـ«أجمل مدينة في العالم»، ومؤكداً أن الأجواء في الصالة كانت مثالية وتدفع أي مقاتل لتقديم أفضل ما لديه. كما وجّه شكره للجماهير التي حضرت وساندته طوال النزال، مشيداً بالحفاوة والتنظيم المميز الذي عُرفت به البطولات المقامة في دبي.

وفي النزال المشترك الرئيس، أحرز الأمريكي كوري أندرسون لقب بطولة العالم للوزن الخفيف الثقيل بعد فوزه على المقاتل التركماني دوفليت ياغشيمورادوف بقرار الحكام. وشهد النزال بداية مثيرة قبل أن يفرض أندرسون تفوقه في الجولات اللاحقة معتمداً على مهاراته العالية في المصارعة، ليحسم اللقاء بأداء متقن أكد من خلاله عودته القوية إلى منصات التتويج العالمية.

وفي نزال وزن البانتام، حقق الأمريكي سيرجيو بيتيس فوزاً لافتاً على الروسي ماغوميد ماغوميدوف بالضربة القاضية في الجولة الثانية، بعد تسديدة دوران خلفية تبعتها لكمة حاسمة أنهت المواجهة بشكل مثير. وأعرب بيتيس عقب النزال عن رغبته في مواجهة الفائز من بطولة الوزن نفسه في نزاله المقبل.



كما شهدت البطولة تألق الأمريكي آرتشي كولغان الذي واصل سلسلة انتصاراته بعد فوزه على المقاتل النيوزيلندي جاي-جاي ويلسون بقرار الحكام، مقدماً أداءً قوياً أكد من خلاله جاهزيته للمنافسة على اللقب العالمي مستقبلاً.

وافتُتحت النزالات الرئيسة بمواجهة بين البريطاني جاك كارترايت والإيرلندي كاولان لوغرن، حيث تمكن كارترايت من فرض أسلوبه القتالي في الجولتين الأولى والثانية، ليحسم النزال بقرار الحكام في ظهوره الأول ضمن بطولات رابطة المقاتلين المحترفين.



وفي النزالات التمهيدية، شهدت البطولة فوز المقاتل الإيراني بويا رحماني على التونسي سليم تربلسي بالضربة القاضية في الجولة الأولى، فيما تغلّب الألباني فلوريم زنديلي على المصري عمر الدفراوي بقرار الحكام، كما فاز الطاجيكي ميرافزال أختموف على البرازيلي لوان ساردينيا بقرار منقسم، وتفوّق الياباني تاكيشي إيزومي على البرازيلي فينيسيوس سينسي بقرار الحكام، وفاز الروسي مكشارب زينوكوف على الإيرلندي جون ميتشل، فيما حقق الأردني جراح السيلاوي انتصاراً مهماً على الفرنسي غريغوري بابين بعد نزال قوي استمر حتى الجولة الأخيرة.

وتواصل رابطة المقاتلين المحترفين من خلال سلسلة الأبطال «الطريق إلى دبي»، التي تُنظَّم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تعزيز مكانتها إحدى أبرز المنظمات العالمية في رياضة الفنون القتالية المختلطة، عبر استقطاب نخبة من المقاتلين العالميين وتنظيم بطولات تستقطب جماهير واسعة من مختلف دول العالم.