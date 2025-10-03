فيكتوري يتصدر سباق «السبرينت» في «شنغهاي» ببطولة العالم لـ«فورمولا 1»



تألق فريق فيكتوري، في سباق السرعة «السبرينت» الذي أقيم، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية التي تُجرى منافساتها في مدينة شنغهاي الصينية ضمن بطولة العالم «فورمولا 1» للزوارق السريعة، وذلك قبل خوضه السباق الرئيسي المرتقب، غداً السبت، بطموح المنافسة على حصد اللقب.

ونجح شون تورنتي، على متن الفيكتوري 4، من الحصول على المركز الأول في سباق «السبرينت»، وحل زميله أليك ويكستروم على متن الفيكتوري 3، بالمركز الرابع، علماً أن هذا السباق شهد تألقاً إماراتياً، بحضور أريك ستارك من فريق أبوظبي بالمركز الثاني، وروستي ويات من فريق الشارقة بالمركز الثالث، أما على صعيد سباق أفضل زمن، جاء شون تورنتي بالمركز الثاني، في حين تعرض أليك ويكستروم إلى حادث أجبره على عدم استكمال المحاولة الثالثة، وحل بالصدارة ستيفان أرناد من فريق الشارقة، وجاء إريك ستارك من فريق أبوظبي بالمركز الثالث.



ويتطلع فريق الفيكتوري إلى مواصلة خطف الأضواء في السباق الرئيسي، الذي يتوقع أن يشهد منافسة إماراتية قوية للصعود على منصة التتويج، مع طموح فريق الفيكتوري للفوز باللقب الأول هذا الموسم، بعدما حل وصيفاً في الجولة الأولى التي أقيمت في أندونيسيا.

وحرصت البعثة التي يترأسها خالد خميس بن دسمال، عضو مجلس الإدارة بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وتضم محمد عبدالله حارب، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، وأحمد السميطي مدير إدارة الفرق الرياضية بالنادي، على تهيئة الترتيبات اللازمة كافة، لضمان تقديم أفضل المستويات، والمنافسة بقوة في هذه الجولة وفق الطموحات الكبيرة المرتبطة بالإنجازات التاريخية للفريق في مختلف فئات السباقات البحرية، وتحديداً الفورمولا 1.