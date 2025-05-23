«دبي البحري» يحصل على شهادة إدارة الأحداث المستدامة

حصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على شهادة آيزو 20121:2024 لإدارة الأحداث المستدامة، في إنجاز جديد يعكس التزام النادي بالمعايير العالمية للاستدامة، وتأكيداً لريادته في تنظيم الفعاليات، وفق أعلى معايير الاستدامة والمسؤولية البيئية

وتم الإعلان عن حصول النادي على الشهادة الجديدة بالتزامن مع احتفالات النادي بمرور 37 عاماً على تأسيسه في شهر مايو عام 1988 ليكون مركزاً رياضياً مشعاً في تطوير الرياضات البحرية عالمياً وإقليمياً ومحلياً قبل إشهاره عام 1994 جهة حكومية مسئولة عن الرياضات البحرية.

وتسلم محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، شهادة آيزو 20121:2024 في إدارة الأحداث المستدامة من قبل شركة يونيفرسال المتخصصة في عالم الاستشارات وخدمات آيزو بحضور كل من الدكتور كمال الدين صالح، المدير التنفيذي لشركة شور تراك للاستشارات والدراسات الإدارية، وعلي الربيعي، كبير المدققين وعدد من موظفي النادي.

وأبدى محمد عبدالله حارب الفلاحي سعادته الكبيرة بهذا النجاح، الذي ينسجم هذا النجاح الإداري الكبير مع جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذين يسعون لتحقيق نقلة وطفرة حقيقية في تطوير العمل ومواصلة التميز العالمي للنادي، مشيراً إلى المساعي الكبيرة والحثيثة، التي بذلها المجلس بعد تشكيله بداية عام 2024.

وأشار محمد عبدالله الفلاحي إلى أن الحصول على الشهادة يجيء في ضوء نهج العمل والخطة الاستراتيجية الجديدة 2025 - 2027، والتي أطلقها مجلس الإدارة مع بداية العام الجاري.

وتهدف إلى تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية للرياضات البحرية والإسهام في المحافظة على الموروث الشعبي وتطوير الأنشطة والفعاليات المجتمعية ورعاية المواهب والفرق الرياضية والكوادر الوطنية، للوصول إلى منصات التتويج العالمية

وأوضح المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود النادي في تطبيق أفضل الممارسات المستدامة، خلال السباقات البحرية والفعاليات المتنوعة، بما يتماشى مع رؤية دبي الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة ودعم المبادرات البيئية، والالتزام بأعلى المعايير البيئية، من أجل تحقيق مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، ويعزز مكانة النادي مؤسسة رائدة في الرياضات البحرية.