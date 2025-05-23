سباق دلما لقوارب التجديف التراثية اليوم

تنطلق اليوم منافسات سباق دلما لقوارب التجديف التراثية فئة 40 قدماً، ضمن فعاليات مهرجان سباق دلما التاريخي الثامن، الذي يختتم في الأول من يونيو المقبل، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومجلس أبوظبي الرياضي.

ويقام السباق على مدار يومين في خمسة أشواط؛ تُقام الأشواط الأربعة التمهيدية غداً، فيما تتأهل القوارب الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط إلى الشوط الختامي، الذي تجرى منافساته غداً. ويشارك في السباق 39 قارباً، على متنها حوالي 663 بحاراً، يتنافسون لمسافة 4 أميال بحرية، ويبلغ مجموع جوائز السباق أكثر من مليوني درهم.

حيث يحصل الفائز الأول في كل شوط من الأشواط الأربعة على 80 ألف درهم، والثاني على 70 ألفاً، والثالث على 60 ألفاً، بينما يحصل الفائزون من المركز الرابع وحتى العاشر على جوائز تتراوح بين 50 و26 ألف درهم.

ويحصل الفائز الأول في الشوط النهائي «شوط حصباة دلما» على جائزة مالية قدرها 100 ألف درهم، والثاني على 80 ألفاً، والثالث على 70 ألفاً، وتتوزع الجوائز حتى المركز الثاني عشر.

وأكدت اللجنة المنظمة أن ترتيبات تنظيم السباق سارت وفق الخطة الموضوعة، وتمت وفق الضوابط واللوائح وشروط المشاركة، مشيدة بالتزام النواخذة بجميع التفاصيل المتعلقة بإجراءات السباق.