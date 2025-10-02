90 محملاً في سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً



أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اليوم، عن مشاركة أكثر من 90 محملاً غداً في سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، للتنافس على جوائز مالية قدرها 4,238,000 درهم توزع على المشاركين كافة كل حسب ترتيبه في جدول المسابقة.



وأكد النادي أن السباق هو الجولة الثانية لهذه الفئة، وسيقام لمسافة 25 ميلاً بحرياً، مشيراً إلى أن اللجنة أكملت الترتيبات اللوجستية والفنية والتنظيمية لتسهيل مشاركة المحامل من نقطة البداية وحتى خط النهاية لضمان إبحار آمن وسلامة الجميع.



من جهته أشاد خليفة الرميثي، مدير إدارة الرياضات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية ، بالإقبال الكبير على التسجيل، والتفاعل الإيجابي من قبل ملاك المحامل والنواخذة في عمليات إكمال الإجراءات، والالتزام بلائحة المشاركة في سباقات هذه الفئة والجوانب المرتبطة بالمواصفات الفنية المطلوبة للمحامل، وتوفير أدوات السلامة للنواخذة والبحارة.



وأوضح أن سباق أريلة يعد محطة مهمة للمحامل والنواخذة، ويحرص الملاك خلاله على الدفع بنخبة البحارة للمنافسة على الجوائز القيمة.