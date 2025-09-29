فريق أبوظبي يستعد لبطولة العالم لزوارق الفورمولا 1 بالصين



يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة لخوض جولتين حاسمتين في بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، تقامان في الصين خلال الأسابيع المقبلة، حيث تبدأ المشاركة في جولة شنغهاي من 2 إلى 4 أكتوبر، تليها الجولة التالية في مدينة زينزهو من 10 إلى 12 أكتوبر.



ويخوض الفريق المنافسات بأبطاله هذا الموسم المتسابق منصور المنصوري وزميله السويدي إريك ستارك، وذلك بعد مشاركته في الجولة الأولى التي أقيمت في إندونيسيا خلال شهر أغسطس الماضي، والتي لم يوفق فيها في تحقيق مراكز متقدمة، ليكون الهدف في هذه المرحلة هو التعويض وإحراز نتائج تليق باسم الفريق ومكانته العالمية. ويترأس بعثة الفريق إلى الصين ناصر الظاهري، في إطار تحضيرات فنية وتنظيمية متكاملة تعكس جاهزية الفريق لخوض واحدة من أصعب محطات البطولة هذا الموسم.



وأكد ثاني القمزي، مدير فريق أبوظبي للزوارق السريعة، أن الجولتين القادمتين تمثلان محطة مفصلية في مشوار الفريق نحو المنافسة على مراكز متقدمة، قائلاً: ثقتنا كبيرة بقدرات منصور المنصوري وإريك ستارك، والجميع في حالة تركيز عالية من أجل تقديم أفضل المستويات في الجولتين القادمتين بالصين. هدفنا هو التعويض بعد البداية غير الموفقة في إندونيسيا، ونعمل بروح الفريق الواحد لإحراز نتائج مشرفة تعكس اسم أبوظبي والإمارات.



ووجه القمزي خالص الشكر والتقدير إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على دعمه الدائم ورعايته الكاملة لمسيرة الفريق، مؤكداً أن هذا الدعم هو الأساس في استمرار النجاحات والقدرة على تمثيل الإمارات بأفضل صورة في البطولات العالمية.