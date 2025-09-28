سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً ينطلق 3 أكتوبر



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية 3 أكتوبر المقبل سباق أريلة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ضمن روزنامة السباقات التراثية والتقليدية، التي يحرص النادي على تنظيمها في كل عام، وهذه هي الجولة الثانية لهذه الفئة الكبرى، وينتظر مشاركة أكثر من 90 محملاً في السباق.



ويقام السباق لمسافة 25 ميلاً بحرياً، وتم فتح باب التسجيل للمشاركة عبر الموقع الرسمي للنادي منذ وقت مبكر، لإتاحة الفرصة أمام ملاك ونواخذة المحامل إكمال الإجراءات، وتأكيد الوجود في الحدث. ورصدت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية قيّمة، يبلغ مجموعها 4.238.000 درهم، يتم توزيعها حتى المركز الـ 90، وذلك تشجيعاً للملاك والنواخذة والبحارة على مواصلة المشاركة، والمساهمة في نقل تراث الأجداد والآباء للأجيال، ودعم جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل، الذي يشكل جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات والهوية الوطنية.



وتقدم اللجنة المنظمة كل التفاصيل الخاصة بالترتيبات الفنية والتنظيمية، مع الإرشادات الخاصة بضرورة توفير كل أدوات السلامة للنواخذة والبحارة المشاركين، كما تعمل على توفير الدعم اللوجستي للمحامل، من أجل الوصول إلى نقطة البداية في الوقت المناسب، وتحديد مسار السباق والإبحار منها بسلام إلى خط النهاية.

وتعد سباقات المحامل فئة 60 قدماً المحطة الأكبر بين الفئات الأخرى بطول مسافتها وجوائزها القيمة، وقوة التنافس بين المحامل في التتويج بألقابها، ومنها سباق أريلة بتاريخه الممتد لسنوات، ظلت خلالها المحامل ترسم لوحات تراثية، يتابعها جمهور ومحبو هذه السباقات، حيث يحرص الملاك على مشاركة محاملهم في هذا التحدي الكبير، بقيادة نخبة النواخذة والبحارة.