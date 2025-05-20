«الشراع والتجديف» يدرس استضافة كأس آسيا 2025



أشاد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، في اجتماعه الدوري، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، بالنتائج التي حققتها المنتخبات الوطنية لرياضة الشراع في النصف الأول لعام 2025، كما درس الاتحاد التقدم بطلب لاستضافة كأس آسيا 2025.

وأثنى مجلس الإدارة خلال الاجتماع على الحصاد الوافر لوفد الشراع، الذي ضم 15 متسابقاً ومتسابقة، الذي حققه المنتخب في دورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة، والتي اختتمت مؤخراً في العاصمة العمانية مسقط، وتصدره لمنافسات الشراع بجدارة، محرزاً 11 ميدالية ملونة، منها 6 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان، ليسهم في حصول وفد الدولة على المركز الثاني في لائحة الترتيب العام بختام الدورة.

ووجّه مجلس الإدارة خلال الاجتماع، الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، على الدعم المستمر والتشجيع المتواصل، وكذلك وزارة الرياضة، التي وفرت أفضل الفرص للمواهب الإماراتية، من أجل الاحتكاك واكتساب التجربة، ما مكنهم من الوصول إلى منصات التتويج.

حضر الاجتماع، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة، الدكتورة نوال خليفة أحمد الحوسني نائب ثاني الرئيس، ومحمد عبد الله محمد العبيدلي الأمين العام، والأعضاء كل من محمد عبد الله حارب الفلاحي ومحمد عبيد بن ماجد العليلي وسيف راشد خليفة المهيري وخالد محمد سلطان العويس الشامسي.

وكانت المنتخبات الوطنية للشراع، قد خاضت محطات متعددة من المشاركات الناجحة، بدأت مع بداية شهر يناير في بطولة آسيا والمحيط الهادي لفئات أوبتسمت في هونغ كونغ، ثم بطولتي قطر والدوحة، وبطولة لينكاوي في ماليزيا، قبل التوجه لمسقط، كما شارك المنتخب في بطولتي العالم الكا 6 فتيات، والكا 7 رجال، والتي اختتمت مؤخراً في الصين.

ترحيب

ورحب اجتماع مجلس إدارة اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، بمقترح استضافة وتنظيم بطولة كأس آسيا للشراع الحديث 2025، ووجّه الأمانة العامة بإخضاع المشروع للمزيد من الدراسة، لتأكيد أمر الاستضافة من عدمه، كما ناقش البرنامج الزمني للفعاليات في عام 2025، وبرنامج المعسكرات التدريبية، والمشاركة الخارجية المقبلة

وهنأ مجلس الإدارة في الاجتماع الأندية الرياضية في دولة الإمارات، والتي نالت شرف الاعتماد كمراكز دولية من قبل الاتحاد الدولي لرياضة الشراع، بناء على المعايير والشروط، ونتائج زيارة وتقييم الخبراء الدوليين خلال العام الماضي والعام الجاري، واطلع الاجتماع على الجهود القائمة لاعتماد واستكمال خطط الاتحاد والأندية في هذا الجانب.

كما بارك الخطوة الكبيرة للجنة المنتخبات الوطنية، باعتماد 4 عناصر ضمن نادي النخبة من الرياضيين، ليشكلوا مستقبل رياضة الشراع الحديث، وذلك على ضوء النتائج التي تحققت في الفترة الماضية، والتي تبشر بمستقبل واعد، يدعم انطلاقة دولة الإمارات نحو المنافسة في الدورات الأولمبية المقبلة، لا سيما دَورَة الأَلعَاب الأولمبية الرابعة والثَّلَاثُين، عام 2028 في لوس آنجلس الأمريكية.

وأجاز مجلس الإدارة في الاجتماع، التقرير المالي في النصف الأول للسنة الحالية 2025، واستعرض في جدول الأعمال خطط الاتحاد في إشراك مختلف شرائح المجتمع، وجذب أكبر عدد من الممارسين في رياضتي الشراع والتجديف الحديث، كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تعزيز التعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، بعد النجاحات اللافتة التي تحققت من خلال استضافة وتنظيم بطولات الإبحار الشراعي الافتراضية، عبر أجهزة الحاسوب، والأجهزة اللوحية الحديثة، والهواتف الذكية.

واطلع مجلس الإدارة على تقرير مشاركة وفد الاتحاد في اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي للتجديف 2025، من محمد عبد الله العبيدلي الأمين العام، ولقاءات الوفد مع الفرنسي جان كريستوف رونالد رئيس الاتحاد الدولي لرياضة التجديف، عضو اللجنة الأولمبية الدولية، وفينسنت جايلارد المدير التنفيذي للاتحاد الدولي للتجديف، والتي عرض فيها برامج التطوير الاستراتيجية، والتعاون في كل المجالات التي تخص مسابقات الاتحاد، كالتجديف الأولمبي، والتجديف الشاطئي، والتجديف البحري، والتجديف على الجهاز.

وناقش مجلس الإدارة كذلك خلال الاجتماع، سبل التواصل والتنسيق مع اللجنة البارالمبية الوطنية الإماراتية، بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في مجال رياضة أصحاب الهمم، التي تشكل جزءاً مهماً على خارطة نشاط الاتحاد، ويهدف من خلال ذلك لتفعيل العديد من الجوانب، ومواصلة مشاركة أبطالنا وبطلاتنا في البطولات المحلية والملتقيات الدولية، والتي تخص أصحاب الهمم، حيث تستعد سلطنة عمان الشقيقة لاستضافة النسخة الأولى من بطولة العالم للإبحار الشراعي، والمزمع إقامتها خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 8 ديسمبر المقبلين في المصنعة.