دبي الدولي للرياضات البحرية يدشن الموسم الجديد بسباق القوارب الشراعية 22 قدماً



أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الجولة الأولى من سباق القوارب الشراعية فئة 22 قدماً، والذي يقام السبت المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري، ويدشن انطلاقة الموسم الجديد للنادي، وسط توقعات بمشاركة واسعة من نخبة النواخذة والمتسابقين الذين يرسمون سنوياً أروع لوحات التنافس على شواطئ دبي الخلابة.



ويتيح النادي خدمة التسجيل عبر موقعه الإلكتروني الرسمي dimc.ae، لتوفير الوقت والجهد على المشاركين، من خلال إتمام كل إجراءات تسجيل المحمل والرقم الخاص به وتفاصيل المالك والنوخذة، وفئات المشاركين للبحارة، إذ سيكون السباق مخصصاً لفئتي الناشئين مواليد 2009 إلى 2017، والشباب مواليد 2004 إلى 2017، على ألا يقل عدد الطاقم عن 3.



كما قام النادي بتعميم ونشر تعليمات سباق القوارب الشراعية فئة 22، والتي تشمل الجوانب الخاصة باللوائح والنظم كافة، وتبليغ المتسابقين، والمشاركة والتسجيل، وخط سير السباق والإحداثيات، ونقطة التجمع، وإجراءات البداية وخط النهاية، والنتائج، والاعتراضات، والمخالفات والعقوبات، وإرشادات وتعليمات ومعدات السلامة، والفحص الفني، وزوارق الإسناد والقطر، والحفاظ على البيئة والمواصفات الفنية، وغيرها من الأحكام العامة التي تضمن الشفافية والدقة في جميع إجراءات السباق، وفق أعلى المعايير التي يقوم بالإشراف عليها فريق التنظيم الخاص من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بخبراته المتراكمة.



ورحب محمد حارب، المدير التنفيذي للنادي، بجميع المشاركين في سباق القوارب الشراعية فئة 22 قدماً، الذي يمثل باكورة منافسات الموسم الجديد 2025-2026، الذي سيكون زاخراً بالفعاليات من السباقات والمهرجات والكرنفالات البحرية المتنوعة والشاملة لمختلف التخصصات، وقال: «يتطلع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إلى تعزيز جهوده التي تتواصل على مدى عقود من الزمن، من أجل دعم وتطوير الرياضات البحرية في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتحقيق الغايات التي تشكل حجر الأساس، وهي توفير منصة لأبناء المجتمع لممارسة مختلف الرياضات البحرية والحفاظ على إرث الآباء والأجداد الأولين، لما تجسده هذه السباقات الشراعية من أسلوب حياة ارتبط دائماً بالبحر هنا، ونؤكد تسخير أقصى الجهود من أجل أن يكون الموسم الجديد على قدر التطلعات والطموحات الكبيرة النابعة من دعم قيادتنا الرشيدة، وحرص الملاك والنواخذة والمتسابقين على تقديم أقوى المستويات والتنافس من أجل تحقيق أفضل النتائج في جميع الفعاليات التي تضمها روزنامة الموسم الحالي».



وأكد حارب اعتماد جميع الإجراءات الفنية واللوائح التنظيمية للسباق، وتطبيقها وفق أدق التفاصيل لمراعاة الجهود والتحضيرات الكبيرة، التي قام بها المشاركون من أجل تقديم أعلى المستويات، لتكتمل جميع هذه التفاصيل معاً في تقديم سباق يعكس قوة سباقات القوارب الشراعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتيح الفرصة للجماهير الحاضرة في موقع السباق أو عبر منصات وسائل التواصل، للتعرف على قوة وروعة هذا النوع من الرياضات البحرية العريقة.