دبي الدولي للرياضات البحرية يطلق برنامجاً رياضياً متكاملاً للموسم الجديد



أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن اعتماد برنامج الفعاليات التي ينظمها في الموسم الرياضي الجديد 2025-2026، والتي تضم قائمة تزخر بالسباقات المحلية والدولية، والكرنفالات، والمهرجات البحرية المتنوعة والشاملة بهدف جذب أكبر شريحة من فئات المجتمع، كما يحتضن النادي عدداً من الفعاليات الدولية البارزة في مختلف الألعاب الرياضية على شواطئ دبي الخلابة.

وأعرب أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للرياضات البحرية.



وقال: "نتطلع مع افتتاح الموسم الرياضي الجديد إلى مواصلة تعزيز جهود النادي في التطوير المستدام للرياضات البحرية، مستلهمين ذلك من الخطة الاستراتيجية المعتمدة 2025-2027، التي وضعها مجلس إدارة النادي لتشكل نقطة الانطلاق نحو مستقبل مشرق للرياضات البحرية، وتبني الحلول المبتكرة لترسيخ مكانة النادي في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي لتكون مقصداً رياضياً وسياحياً، وجاذبة لكل شرائح المجتمع لممارسة كل أنواع الرياضات البحرية النابعة من الموروث الشعبي والرياضات الحديثة منها، وتنمية مهاراتهم للوصول إلى أعلى درجات التفوق، وهو ما جعلنا نحرص على إقامة الفعاليات في مناطق متعددة في دبي، منها شواطئ جميرا، وجزر دبي، ومنطقة حتا".



كما عبر رئيس مجلس الإدارة، عن تقديره لجهود أعضاء المجلس، وفرق العمل الإدارية في النادي، من أجل حصد المزيد من النجاحات في الموسم الجديد، وقال: "يمتلك نادي دبي الدولي للرياضات البحرية خبرات متراكمة في تنظيم أكبر وأهم الأحداث والفعاليات الرياضية البحرية منذ تأسيسه في عام 1988، ويعمل منذ ذلك الوقت على تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي المرتبطة تاريخياً بحياة شعبنا في الماضي بالبحر، والقيام بالدور المطلوب تجاه الحفاظ على التراث الثقافي وإبرازه بكل فخر في المسابقات التي يتم تنظيمها سنوياً، إلى جانب مسابقات الرياضات البحرية الحديثة، والتعاون مع عدد من المنظمات لإقامة فعاليات رياضية ومجتمعية متعددة".



وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برنامجاً رياضياً متكاملاً، ومتنوعاً بالأنشطة المحلية والدولية، حيث ينطلق الموسم الجديد بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً، يوم السبت المقبل الموافق 27 سبتمبر على شواطئ جميرا في دبي.

وينظم النادي 3 سباقات في شهر أكتوبر المقبل، بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، يومي 4 و5 أكتوبر، والجولة الثانية للفئة نفسها يومي 11 و12 أكتوبر، وسباق دبي للسفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً يومي 18 و19 أكتوبر.



وترتفع إثارة المنافسات في شهر نوفمبر المقبل، مع إقامة عدد من الفعاليات الرئيسية، وهي الجولة الثانية لسباق السفن الشراعية المحلية فئة 60 قدماً، يومي 1 و2 نوفمبر، وسباق دبي لقوارب التجديف المحلية، يومي 8 و9 نوفمبر، والجولة الثانية لسباق دبي لقوارب التجديف المحلية يومي 15 و16 نوفمبر، والنسخة 29 من سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية يومي 22 و23 نوفمبر، كما تقام بطولتي الإمارات للشراع الحديث والتجديف الحديث يومي 29 و30 نوفمبر.



وتتصدر المشهد منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة إكس كات، جولة دبي، من 12 إلى 14 ديسمبر، إلى جانب احتضان النادي نهائيات بطولة العالم للسباحة من 1 إلى 7 ديسمبر.

وتقام سباقات رئيسية عدة في يناير 2026، وهي الجولة الثانية لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 22 قدماً يومي 10 و11 يناير، وسباق دبي للتجديف الواقف والكاياك يومي 17 و18 يناير، وسباق دبي للدراجات المائية من 23 إلى 25 يناير، ومسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك يومي 24 و25 يناير، ومسابقة دبي للألواح الطائرة من 16 إلى 25 يناير.

وتقام في فبراير 2026، مسابقة دبي لصيد الأسماك، من 4 إلى 7 فبراير، والجولة الثانية لسباق دبي للدراجات المائية من 13 إلى 15 فبراير.



وينظم النادي في مارس 2026، الجولة الثانية لبطولة الإمارات للشراع الحديث والجولة الثانية لمسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب الكاياك والجولة الثانية لسباق دبي للتجديف الواقف والكاياك وتقام جميعها بين يومي 28 و29 مارس، كما تقام الجولة الثانية لمسابقة دبي للألواح الطائرة من 28 مارس إلى 5 أبريل.



وتتواصل الفعاليات في أبريل 2026، بإقامة الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك من 8 إلى 11 أبريل، على أن يكون الموعد السنوي مع معرض دبي الدولي للقوارب واليخوت من 8 إلى 12 أبريل في دبي هاربر.

وسيكون مسك الختام مع النسخة الـ 35 لسباق القفال للسفن التراثية الشراعية فئة 60 قدماً، والذي سيتم تحديد موعده خلال الفترة من 24 أبريل إلى 17 مايو 2026.



وتوجه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالشكر إلى الشركاء الاستراتيجيين الداعمين للنادي، وهم: مجلس دبي الرياضي، والقيادة العامة لشرطة دبي (مركز شرطة الموانئ، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، إدارة الفعاليات، الجناح الجوي ومجلس الرياضيين)، وبلدية دبي، ومؤسسة دبي للإعلام (قنوات دبي الرياضية)، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وقيادة الحرس الوطني (السرب الرابع)، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وبي اند أو ماريناز، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسلطة دبي البحرية، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (جدول فعاليات دبي)، ومؤسسة الإمارات، وفي آي بي للخدمات الطبية وبي إتش آي للإعلانات.