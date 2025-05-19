أبطال الإمارات يتألقون في بطولة العالم للدراجات المائية باليابان



سطّر أبطال دولة الإمارات حضوراً مميزاً في افتتاح منافسات بطولة العالم WGP#1 والبطولة الآسيوية للدراجات المائية 2025، التي استضافتها مدينة أوساكا اليابانية، مؤكدين تميزهم في المحافل الدولية وعكسهم لروح الإصرار والعزيمة التي يتحلى بها أبناء الدولة، وشهدت البطولة مشاركة قوية لفريق الإمارات الذي تمكن من تحقيق نتائج مشرفة، من أبرزها حصول المتسابق علي عيسى آل علي على المركز الثالث في فئة الناشئين «4 ستروك»، إلى جانب تحقيق عدد من أعضاء الفريق لمراكز متقدمة في فئات أخرى ضمن منافسات دولية شهدت مشاركة نخبة من أبطال العالم.

وأكدت المشاركة الإماراتية نجاحها رغم التحديات اللوجستية التي واجهت الفريق، ومن أبرزها اضطرار المتسابقين لاستخدام دراجات مائية مستأجرة في بداية المنافسات، إلى جانب قرار إلغاء المرحلة الختامية الذي أثر على مجريات الترتيب العام.

ورغم ذلك، أظهر أبطال الإمارات مستوى عالٍ من الأداء والانضباط، عكس جاهزيتهم العالية وقدرتهم على التأقلم مع مختلف الظروف.

وثمّن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية الدور الكبير للدعم الاستراتيجي المقدم من شركة دلما للصناعات والتجهيزات البحرية «دلما مارين»، الذي أسهم في تمكين الفريق من المشاركة وتمثيل الدولة بشكل مشرّف في هذا المحفل الدولي.

وأكد جمال الجناحي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، أن ما تحقق في اليابان يُعدّ دليلاً على ما يتمتع به شباب الإمارات من طموح وموهبة، مشيداً بعطاء المتسابقين وروحهم القتالية، ومؤكداً استمرار الاتحاد في تقديم كافة أشكال الدعم لتطوير الرياضات البحرية وتمكين الأبطال من تحقيق مزيد من الإنجازات.

شارك في تمثيل دولة الإمارات كل من: عبد الله عبد الرحمن الحمادي، خليفة خالد بالسلاح، محمد محسن إبراهيم، أحمد سهيل الطاير، سيف راشد الشويهي، وعلي عيسى آل علي. ويواصل اتحاد الإمارات للرياضات البحرية جهوده في دعم المشاركات الدولية واستقطاب البطولات العالمية إلى الدولة، في إطار استراتيجيته لتعزيز حضور الإمارات على خارطة الرياضات البحرية العالمية.