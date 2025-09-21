المشخص 3 يتصدر «الإمارات للشواحيف التراثية» برأس الخيمة.. والمشخص 33 وصيفاً



انطلقت منافسات اليوم الأول من بطولة الإمارات للشواحيف التراثية في رأس الخيمة بإقامة سباق كسر الكيلو وسط أجواء بحرية مثالية وتحديات قوية بين أبطال الإمارات والكويت. وخطف الصدارة قارب «المشخص 3» بقيادة النوخذة خليفة بن ذيبان ومساعده حميد بن ذيبان بزمن 32:38 ثانية، فيما جاء في المركز الثاني قارب «المشخص 33» بقيادة وليد بن ذيبان ومساعده أحمد بن ذيبان بزمن 33:22 ثانية، أما المركز الثالث فكان من نصيب قارب «المشخص 20» بقيادة محمد الحميري ومساعده ماجد بن خلف بزمن 34:41 ثانية.



أقيم السباق ضمن فعاليات بطولة الإمارات للشواحيف التراثية التي ينظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية ونادي رأس الخيمة الدولي للرياضات البحرية، تحت إشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وبرعاية استراتيجية من مجموعة ماج للتطوير العقاري، حيث حرصت اللجنة المنظمة على توفير أعلى معايير السلامة والتحكيم لضمان نجاح البطولة واستمرارها واحدة من أبرز الفعاليات البحرية التراثية في الدولة.



وأكد موفق القداح رئيس مجلس إدارة ماج القابضة بمناسبة افتتاح الموسم الجديد لسباق الشواحيف: يسعدنا أن نكون شركاء استراتيجيين لهذه البطولة، في خطوة تعكس ارتباطنا العميق بتراث الإمارات البحري العريق، وحرصنا على إحياء القيم التي صاغت وجدان الأجداد وشكلت ملامح الهوية الوطنية. وأضاف: حين تمخر الشواحيف عباب البحر، لا نرى مجرد قوارب تتسابق حتى خط النهاية، بل نرى إرثاً بحرياً ينهض من أعماق الذاكرة؛ نرى الأجداد وهم يواجهون الموج بعزيمة وصلابة، ونرى جيلاً جديداً يلتقط الشعلة ليحملها نحو المستقبل. سباق الشواحيف ليس رياضة فحسب، بل هو قصيدة وفاء للوطن، ولحكايات البحر، ولأبطال الموج الذين صنعوا الحياة على هذه السواحل