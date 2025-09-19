فريق أبوظبي يخوض ختامي مونديال زوارق الفورمولا-2 بالبرتغال



يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة لخوض الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2، والتي تحتضنها مدينة فيلا فيلها البرتغالية على مدار يومي غدٍ وبعد غد، السبت والأحد. ويمثل الفريق في هذه الجولة كل من البطل العالمي راشد القمزي وزميله سالم اليافعي، حيث يطمحان إلى تحقيق نتيجة قوية تعزز حضور الفريق الإماراتي في الساحة العالمية.



يترأس بعثة الفريق إلى البرتغال ناصر الظاهري، فيما يرافق الفريق أيضاً جمعة القبيسي إلى جانب مهمة راديو مان القمزي خلال السباق، في إطار التحضيرات الفنية والتنظيمية المتكاملة. وتقام غداً السبت منافسات سباق السرعة أفضل زمن لتحديد مراكز الانطلاق، على أن يقام السباق الرئيسي والحاسم يوم الأحد بمشاركة نخبة من أبرز المتسابقين العالميين.



من جانبه قال ثاني القمزي، مدير فريق أبوظبي للزوارق السريعة: «جاهزية الفريق عالية، وثقتنا كبيرة بأبطالنا راشد القمزي وسالم اليافعي لتقديم أفضل ما لديهم في الجولة الختامية. نطمح أن نختم الموسم بصورة مشرفة تعكس دعم القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على رفع علم الإمارات في منصات التتويج العالمية».