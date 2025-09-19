تحت رعاية حمدان بن زايد.. سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية ينطلق غداً السبت



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق غداً السبت، سباق أبو الأبيض للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، والذي ينظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن أجندة السباقات التراثية للموسم الحالي، كأولى جولات بطولة المحامل الشراعية 60 قدماً لهذا الموسم. وشهدت عملية التسجيل إقبالاً كبيراً من النواخذة والبحارة، حيث وصل عدد المحامل المشاركة إلى 90 محملاً، في تأكيد على المكانة الكبيرة التي يحظى بها السباق، بوصفه من أبرز المحطات التراثية البحرية في الدولة.



وقد أعلنت اللجنة المنظمة إغلاق باب التسجيل مساء الخميس بعد استكمال العدد المطلوب، وسط التزام تام بالشروط والمعايير الفنية المعتمدة. ويتوقع أن يشهد السباق ملحمة تراثية بحرية قوية، تجمع بين أصالة الموروث الإماراتي وروح التحدي بين الأجيال المختلفة من النواخذة والبحارة، على امتداد مياه العاصمة وحتى خط النهاية أمام كورنيش أبوظبي.



ورصدت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية قيّمة تتجاوز 4 ملايين درهم للفائزين، في بادرة تعكس حجم الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضات البحرية التراثية من القيادة الرشيدة، وتحفز المشاركين على تقديم أفضل أداء في أولى جولات الموسم.



وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية لضمان نجاح الحدث، بما يعكس الرعاية والاهتمام الكبيرين اللذين تحظى بهما السباقات البحرية التراثية في الدولة، ويجسد حرص نادي أبوظبي للرياضات البحرية على إحياء الموروث وتعزيز حضوره لدى الأجيال القادمة.