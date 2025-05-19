«حشيم 199» يكثف استعداداته للدفاع عن لقب سباق دلما

يستعد طاقم المحمل «حشيم 199»، لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، بطل سباق مهرجان دلما التاريخي في نسخته السابعة، للدفاع عن اللقب خلال مشاركته في منافسات النسخة الثامنة، ويترقب المشاركون قرار اللجنة المنظمة بتحديد موعد انطلاق سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، خلال الأيام المقبلة. وأعرب طاقم المحمل «حشيم 199» عن سعادتهم بالتواجد في سباق النسخة الثامنة، للدفاع عن اللقب الذي حازه المحمل العالم الماضي بعد منافسة قوية حسمت في الأمتار الأخيرة.

وقال حسن عبدالله محمد المرزوقي، نوخذة المحمل «حشيم 199» إن سباق الدورة الثامنة يمثل التحدي الأكبر للطاقم بعد النجاح الذي حققه في الدورة السابقة، والجميع على علم بأن الاحتفاظ باللقب يحتاج المزيد من العمل والجهد والتركيز والعمل الجماعي في كل مراحل السباق وبروح البطل.

وأضاف: فرحتان بالفوز باللقب كانت كبيرة، بعد أن سجَّل المحمل اسمه في القائمة الذهبية للمرة الأولى في هذا السباق التاريخي الكبير، ونأمل أن تتواصل هذا العام، وظللنا خلال الفترة الماضية نعمل على تجهيز المحمل ليكون في أفضل حالة تواجه ما يمكن أن يطرأ على السباق المقبل من تغيرات في حالة البحر وسرعة الرياح، كما اهتم الطاقم بكل التفاصيل الصغير في استعداداته لتقديم ملحمة بطولية والمساهمة في رسم لوحة تراثية مع بقية المحامل المشاركة.

وتوجه المرزوقي بالشكر إلى سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. على دعمه الكبير لمحامله ومنها «حشيم 199» التي تشارك في سباقات المهرجانات، والمناسبات الوطنية المختلفة، للإسهام في غرس إرث الأجداد والآباء لدى الشباب، وترغيبهم في خوض تجارب مليئة بالتحدي والشجاعة في مواجهة أمواج البحر العاتية، والعمل على مجاراة قوتها ليبحر المحمل وسطها بسلاسة.

من جانبه، أعرب البحار ناصر المرزوقي عن سعادته بأن يكون ضمن الطاقم الذي سيدافع عن لقب سباق دلما، مشيراً إلى أن التواجد في هذا السباق هو شرف كبير للجميع لما يحمله من اسم جزيرة دلما الذي ينبض بحيوية التاريخ، ويحمل كل معاني العز والفخر.