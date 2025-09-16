علياء عبدالسلام تتألق في ختام مونديال زوارق الفورمولا 4 بإيطاليا



اختتم فريق 2050 مشاركته في الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 4، التي أقيمت في مدينة فيفيروني الإيطالية، وشهد الختام تألق المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام فيروز، والتي قدمت مستويات متميزة عززت من حضورها العالمي بوصفها أول إماراتية وعربية تصل إلى هذا المستوى من المنافسة في هذه الرياضة. وتمكنت علياء عبدالسلام من تحطيم أرقامها المحلية خلال التجارب الرسمية، محققة زمناً مميزاً بلغ 1.06 دقيقة بفارق 5 ثوانٍ فقط عن صاحب المركز الخامس على مسار السباق البالغ طوله 1500 متر.



وفي السباقات الرسمية أنهت الجولة الأولى في المركز الثالث عشر، قبل أن تحقق المركز الحادي عشر في الجولة الثانية، متفوقةً على عدد من الأسماء العالمية البارزة، ما يؤكد التطور الكبير الذي شهده مستواها خلال الموسم.

من جهتها قالت المتسابقة الإماراتية: «لقد كانت تجربة مليئة بالتحديات، أثبتنا أن العمل الجماعي والتخطيط والدعم الذي حظيت به من مؤسسات وطنية، خاصة برنامج مبادلة للتميز، جعل هذا الإنجاز ممكناً، الفوارق الزمنية البسيطة مع أصحاب المراكز الأولى تعكس أننا على الطريق الصحيح وأن المستقبل سيكون أفضل».



من جانبه أعرب عبدالسلام فيروز، والد المتسابقة مالك فريق 2050 SPORTS، عن فخره بما تحقق قائلاً: «بفضل دعم القيادة الرشيدة، ورعاية المؤسسات الوطنية مثل برنامج مبادلة للتميز، تمكنت بطلة الإمارات من مقارعة أبطال العالم وتسجيل إنجاز تاريخي للرياضات البحرية الإماراتية».



كما وجه عبدالسلام فيروز شكره لشركاء النجاح، شركة نيرفانا للسياحة والسفر، ومجمع عيادات أستيثيك، إضافة إلى المساندة الكبيرة من اتحاد الإمارات للرياضات البحرية في الجوانب الإعلامية والإدارية، مؤكداً أن هذا التكامل كان عاملاً أساسياً في تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، كما وجه الشكر إلى وزارة الرياضة على ما تقدمه من دعم متواصل للفريق ومؤازرة علياء عبر المشاركة الوطنية.