علياء عبدالسلام تقود «فريق 2050» في ختامي مونديال زوارق الفورمولا 4



تنطلق منافسات الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 4 في مدينة فيفيروني الإيطالية، يومي: غداً وبعد غد، حيث يشارك فريق «2050» بقيادة المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام، في محطة حاسمة تختتم بها منافسات الموسم العالمي وسط مشاركة نخبة من أبطال الرياضة البحرية حول العالم. وفي إطار التحضير لهذا الحدث الكبير أقام الفريق معسكراً تدريبياً ناجحاً في بحيرة سانزارو الإيطالية خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر الجاري، بالتنسيق مع الفريق العالمي DAC وتحت إشراف البطل العالمي جويدو كابليني، الذي رحب بالفريق الإماراتي والفريق السوداني وقدم كل أشكال الدعم الفني واللوجستي.



ومثل المعسكر فرصة مثالية لتجارب فنية وتقنية متقدمة انعكست على أداء علياء عبدالسلام التي حققت أرقاماً جديدة خلال التجارب الحرة رغم طول مسار السباق البالغ 1500 متر. وقد أبرزت النتائج جاهزية الفريق للمشاركة في السباق الختامي بروح عالية وطموحات كبيرة لمنافسة أقوى المتسابقين العالميين. وإلى جانب التحضيرات الفنية شكلت مشاركة علياء عبدالسلام تجربة رائدة كسرت من خلالها الحواجز في مجال طالما كان محتكراً من قبل الرجال، لتؤكد مكانتها مصدر إلهام للفتيات الإماراتيات والعربيات.



ويعود ذلك إلى الدعم المتكامل الذي تحظى به من برنامج مبادلة للتميز، والرعاية اللوجستية من شركة نيرفانا للسياحة والسفر، إضافة إلى الرعاية الصحية من مجمع عيادات أستثيك، ما مكنها من الاستعداد لخوض التحدي العالمي بثقة وإصرار.