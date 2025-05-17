«الشراع الحديث» جاهز لتحدي «مونديال الكا»

يختتم منتخب الإمارات للشراع الحديث اليوم مشاركته في بطولتي العالم (الكا 7 للرجال والكا 6 للفتيات) التي يستضيفها المركز الأولمبي في مدينة تشينغداو الصينية، والتي استضافت منافسات رياضة الشراع في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2008.

ويشارك في الحدث الكبير الذي انطلق الاثنين الماضي 237 رياضياً ورياضية يمثلون 49 دولة من مختلف قارات العالم حيث يشارك 138 متسابقاً في منافسات الكا 7 للرجال و99 متسابقة في فئة الكا 6.

وتأتي هذه المشاركة العالمية في إطار خطط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان لتوفير فرص الاحتكاك اللازمة لمتسابقي ومتسابقات المنتخبات الوطنية والمنافسة في التظاهرات الكبيرة،.

ويمثل منتخبنا الوطني في منافسات الكا 7 رجال الثنائي بطلنا المخضرم عادل خالد صاحب الإنجازات العالمية والقارية والإقليمية وزميله بطلنا سلطان خالد العويس.

وتخوض بطلتنا ضحى محمد البشر منافسات الكا 6 فتيات بهدف مواصلة نتائجها المتميزة ويرافق الوفد زهير لباط المدير الفني للشراع باتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

تجدر الإشارة أن البطولتين تشهدان مشاركة 49 منتخباً من بينها منتخبان فقط من غرب آسيا والشرق الأوسط هما منتخبنا الوطني والمنتخب الكويتي الشقيق.