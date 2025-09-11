مشاركة كبيرة في «سباق النوف للمحامل الشراعية 43 قدماً»



أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية إقامة «سباق النوف للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً»، يوم السبت المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ضمن برنامج السباقات التراثية هذا العام.



وأكد النادي في بيان له أن السباق سينطلق من جزيرة العالية لمسافة 20 ميلاً بحرياً، باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة، وأن عمليات التسجيل شهدت إقبالاً كبيراً من ملاك المحامل والنواخذة، وبلغ عدد المحامل المسجلة للمشاركة 80 محملاً.



وقد أكملت اللجنة المنظمة للسباق الترتيبات الفنية واللوجستية والتنظيمية، وتابعت الإجراءات الخاصة بالمشاركة، وفق الشروط واللوائح المتبعة في سباقات هذه الفئة، مع التأكد من توافر أدوات السلامة للنواخذة والبحارة، والالتزام بالمعايير الفنية المطلوبة للمحامل، من أجل إقامة السباق في أجواء آمنة ومثالية.



وتشكل المحامل الشراعية 43 قدماً الفئة الوسطى في السباقات التراثية، التي تبدأ من البوانيش، مروراً بفئة 22 قدماً المخصصة للشباب والبحارة الصغار والمبتدئين، وفئة 43 قدماً للشباب وأصحاب الخبرة النسبية، وصولاً إلى فئة 60 قدماً، وهي الفئة الأعلى للمتسابقين.



وتستقطب السباقات التراثية الشباب الذين يحرصون على خوض تجربة حافلة بالتحدي، حيث تقام في أجواء احتفالية بتراث الأجداد والآباء، كونها تبرز القيم، التي ارتبطت بحياة البحر لديهم، وتعزيز الهوية الوطنية.