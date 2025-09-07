حادث مأساوي يحول حياة سباحة أمريكية إلى قصة نجاح ملهمة



عاشت السباحة الأمريكية آلي ترويت يوم 13 مايو من العام 2023 واحدة من أصعب اللحظات في حياتها عندما كانت تستمتع برحلة غوص احتفالاً بتخرجها في الجامعة لتتعرض إلى هجوم شرس من سمكة قرش تسبب في بتر ساقها بعد 10 أيام من الحادثة، والذي صادف يوم عيد ميلادها الـ23 الذي ذرفت فيه أسرتها الدموع.



في أيام قلائل وجدت آلي نفسها في مواجهة واقع جديد لا يشبه حياتها السابقة، وبينما ظن كثيرون أن الحادثة وضعت نهاية مبكرة لمسيرتها الرياضية، لكنها اختارت أن تفتح صفحة جديدة وبدأت رحلة إعادة التأهيل من أحواض السباحة ونجحت في تجاوز الكثير من العقبات وسط دهشة أسرتها وصديقاتها، حتى وصلت للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية التي أقيمت بباريس في أغسطس من العام الماضي، حيث حققت إنجازاً تاريخياً بحصد ميداليتين فضيتين، لتبرهن أن الإرادة الصلبة قادرة على تجاوز أقسى الصدمات.



ولم تتوقف آلي عند ذلك، وأرادت أن تجعل من تجربتها مصدر إلهام للآخرين عندما أسست، أخيراً، مؤسسة خيرية تحمل شعار «أقوى مما تعتقد» لتقديم الدعم النفسي والبدني للرياضيين من ذوي الإعاقة وتوفير الأطراف الاصطناعية للأطفال والشباب، إلى جانب نشر التوعية بسلامة السباحة والرياضات المائية، ومع مرور الوقت تحولت إلى رمز للإصرار والصمود، ولفتت أنظار الشركات الرياضية الكبرى التي دعمت رحلتها الجديدة حتى صارت رمزاً رياضياً في الولايات المتحدة الأمريكية للتحدي والنجاح.



وتستعد آلي حالياً لخوض تحدٍ آخر مختلف، أكثر صعوبة من السباحة، بالمشاركة في سباقات الجري، وتحديداً في ماراثون نيويورك المقرر 2 نوفمبر المقبل، حيث ستخوض السباق مستخدمة طرفاً صناعياً، وهي تدرك أن الأمر لن يكون سهلاً، وأن الفوز ليس هدفاً، لكنها تؤمن أن اجتياز خط النهاية سيكون تتويجاً لرحلة كفاح بدأت بجرح مؤلم وانتهت برسالة إنسانية عظيمة تحملها إلى كل من يعتقد أن فقدان جزء من الجسد يعني نهاية الحلم.