الإماراتية علياء عبد السلام تقود فريق 2050 في بطولة العالم للفورمولا 4 بإيطاليا



غادر فريق 2050 إلى مدينة ميلانو الإيطالية للمشاركة في الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 4، والمقررة في مدينة فيفيروني يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، بقيادة المتسابقة الإماراتية علياء عبد السلام فيروز، أول امرأة عربية وإماراتية تشارك في هذه البطولة العالمية. وتحظى بطلة الإمارات برعاية برنامج مبادلة للتميز ونيرفانا واستيتيك، ما يعكس التكامل المؤسسي في تمكين الكفاءات الإماراتية وصقل مواهبها في المحافل الدولية.



وأكدت علياء عبد السلام أن هذه المشاركة تمثل محطة فارقة في مسيرتها الرياضية، وتجسد حجم الدعم الذي تحظى به المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، لافتة إلى أن طموحها يتمثل في تمثيل الدولة بأفضل صورة، ورفع علم الإمارات على منصات البطولات العالمية.



يضم الوفد الفني والإداري للفريق عدداً من الكفاءات بقيادة مدير الفريق فرودي سوندسدال والمدير الفني بيير سترالسند، ونينا سوندا، إلى جانب الطاقم المساعد، حيث يواصل الفريق استعداداته عبر معسكر تدريبي مكثف في إيطاليا قبل انطلاق المنافسات.