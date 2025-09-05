علياء عبدالسلام.. بين تحديات النرويج وطموحات إيطاليا في مونديال زوارق الفورمولا 4



من ضفاف العاصمة النرويجية أوسلو، أبحرت علياء عبدالسلام فيروز نحو العالمية، لتصبح أول إماراتية تدخل سباقات بطولة العالم للفورمولا 4 البحرية، وتمنح الرياضة النسائية في الإمارات مكانة جديدة في المحافل الدولية. وشكلت جولة النرويج محطة فارقة في مسيرتها، إذ نجحت خلالها في تسجيل رقم شخصي جديد بلغ 48.34 ثانية في سباق أفضل زمن، قبل أن يحرمها عطل فني من استكمال السباق الرئيسي.



ورغم ذلك، وصفت بنت الإمارات التجربة بأنها «الانطلاقة الحقيقية» لموهبتها، مؤكدة لـ«البيان»: «جولة النرويج بالنسبة لي كانت مهمة للغاية، خصوصاً وأنها ارتبطت بذكرى والدي الذي شارك في سباقات الفورمولا 4 عام 1998، صحيح أن العطل الفني حرمني استكمال المنافسة، لكنني تقبلت الأمر بروح رياضية، واستفدت من الدروس الفنية التي مهدت لمرحلة تطوير وصيانة دقيقة للزورق، استعداداً لجولة إيطاليا».



وأشارت البطلة الإماراتية إلى أن التجربة منحتها درساً مهماً، حيث أكدت أنها تعلمت أن كل تعثر قد يكون بوابة لانطلاقة أقوى، وأن تحويل الأخطاء إلى دافع إيجابي هو الطريق للعودة، مؤكدة أن دعم المؤسسات الوطنية شكل ركيزة أساسية في مسيرتها، قائلة: «بفضل رعاية القيادة الرشيدة، واهتمام اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، توفرت لنا بيئة تدريبية مثالية ومعسكرات منظمة، وهو ما ساعد على تطوير المستوى الفني والاستعداد للمنافسة على الألقاب».



وتترقب علياء عبدالسلام مشاركتها المقبلة في بطولة العالم بإيطاليا منتصف سبتمبر، حيث تضع نصب عينيها تقديم أداء إيجابي وتسجيل رقم أفضل، قائلة: وجودنا في إيطاليا يهدف إلى المشاركة الفاعلة وتحسين الرقم المحلي، مع الاستفادة من هذه المحطة العالمية لرفع اسم الإمارات عالياً، وإن سنحت الفرصة فسنسعى للتقدم بثقة دون تردد.



وترى البطلة أن مشاركتها تمثل انعكاساً واضحاً لحضور المرأة الإماراتية في الرياضات العالمية، مؤكدة: لم أكن أتوقع هذا التفاعل الإيجابي الكبير من مختلف فئات المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة، علينا أن نفخر بالاهتمام الذي توليه دولتنا بجميع المجالات، وهو ما يعزز من مكانة الرياضيين والرياضيات على حد سواء في المحافل الدولية.



وأضافت علياء عبدالسلام موجهة رسالة للفتيات الراغبات في خوض تجارب جديدة: مجتمعنا زاخر بالمواهب المتميزة التي تحتاج إلى من يكتشفها ويصقلها، ويوفر لها البيئة المناسبة للنجاح، الإيمان بالنفس والإصرار على إثبات الذات هما السبيل الحقيقي للوصول، وعندما يكون تمثيل الوطن هو الغاية، ندرك أننا أمام أسمى ما يمكن تحقيقه، فالوطن يستحق أن نرد له الجميل.