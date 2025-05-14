الإمارات تشارك في بطولة العالم للدراجات المائية باليابان

تنطلق غدًا الخميس، الموافق 15 مايو، أولى جولات بطولة العالم للدراجات المائية WGP#1 Waterjet World Series 2025 في حديقة شاطئ نيشيكينوهاما بمدينة أوساكا اليابانية، تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات البحرية (IJSBA)، بمشاركة أكثر من 200 متسابق يمثلون 21 دولة من مختلف القارات، في واحدة من أقوى البطولات العالمية لهذه الرياضة.

وتُعد جولة أوساكا المحطة الافتتاحية ضمن سلسلة من ثلاث جولات عالمية، تشمل لاحقًا الولايات المتحدة الأمريكية وتايلاند، على أن يُتوّج البطل العالمي في ختام الجولة الأخيرة وفقًا لمجموع النقاط.

ويُشارك من دولة الإمارات العربية المتحدة تشكيلة متميزة من الأبطال الوطنيين والمواهب الواعدة، في ظل دعم استراتيجي من شركة دلما للتجهيزات والصناعات البحرية (دلما مارين)، الرائدة في مجال الحلول البحرية والمعدات المتقدمة.

ويضم الفريق الإماراتي عبدالله عبدالرحمن الحمادي: بطل العالم 2024، والمصنف الأول عالميًا في فئة برو إم ستوك، خليفة خالد بالسلاح: بطل الإمارات في فئة جي بي 1، وبرونزية بطولة آسيا 2024، محمد محسن إبراهيم: وصيف بطولة العالم 2023، وصاحب برونزية 2024، أحمد سهيل الطاير: بطل الشارقة الدولية 2023، وأحد أبرز المواهب الصاعدة، سيف راشد الشويهي: وصيف بطولة العالم للناشئين 2024، وبرونزية 2023، علي عيسى آل علي: بطل العالم للناشئين 2024، وصاحب ذهبية العالم وفضية آسيا، والمصنف الأول عالميًا لفئته

كما يُشارك فريق XBJ الإماراتي في البطولة بعدة فئات. وتأتي هذه المشاركة بدعم من شركة دلما مارين، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، تجسيدًا لرؤية وطنية تهدف إلى دعم الكفاءات الإماراتية في المحافل العالمية.

من جهته رحب أيوب الخاجه الرئيس التنفيذي لشركة دلما مارين بالمشاركة والتحدي قائلا : في دلما مارين، نؤمن بأن دعم الأبطال هو جزء من مسؤوليتنا الوطنية. فشراكتنا مع اتحاد الإمارات للرياضات البحرية تُمثل التزامًا طويل الأمد لتمكين الرياضيين الإماراتيين وتعزيز حضورهم العالمي

وتشهد البطولة منافسات شرسة في فئة PRO RUNABOUT GP الأعلى أداءً وسرعة، بمشاركة نجوم عالميين من أبرزهم: محمد بوربيع (الكويت)، فرانسوا ميدوري (فرنسا)، جورجي كاسزا (المجر)، إلى جانب نخبة من اليابان وتايلاند وأستراليا

وتنطلق المنافسات غدًا الخميس بالتسجيل الرسمي والفحص الفني، تليها التجارب الحرة والتصفيات يوم الجمعة 16 مايو، فيما تُقام السباقات الرسمية يوم السبت 17 مايو، ويُختتم الحدث يوم الأحد 18 مايو بالنهائيات وحفل التتويج.

وسيتم بث فعاليات البطولة مباشرة عبر منصات Jet Ski World Series الرسمية على يوتيوب وفيسبوك، كما تُنشر التحديثات والنتائج أولًا بأول على الموقع الرسمي للبطولة.

وأكد اتحاد الإمارات للرياضات البحرية أن مشاركة الأبطال الإماراتيين تأتي ضمن خطة استراتيجية مستمرة تهدف إلى تمكين المواهب الوطنية ورفع علم الدولة عاليًا في المحافل الدولية.