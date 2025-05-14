أصداء عالمية لسباق القفال 34

تناقلت وسائل الإعلام العالمية المختلفة صوراً ومقاطع فيديو لسباق القفال الرابع والثلاثين للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي، الذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بداية الشهر الجاري كمسك ختام لفعاليات الموسم الرياضي البحري 2024 ـ 2025.

وأبرزت عدد من وكالات الصحافة العالمية الحدث من خلال خدماتها المتعددة التي تقدمها إلى وسائل الإعلام المختلفة عبر مكاتبها في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) التي بثت مقطع فيديو عبر كاميرا ورؤية المصور العالمي الزميل مؤمن الخطيب والذي عرض بنسختين واحدة باللغة الفرنسية والثانية باللغة الإنجليزية.

وقدمت وكالة الصحافة الأوروبية (ايبا) تغطية فوق العادة اشتملت على تسجيل فيديو لمدة 3.21 دقائق بعدسة كبير مصوري مكتبها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الزميل علي حيدر، إضافة إلى ألبوم مصور شمل 47 صورة فوتوغرافية عالية الجودة بعدسة المصور أيضاً.

وسجلت وكالة (زوما) الألمانية حضورها في النسخة الرابعة والثلاثين وأرفقت تقريراً مصوراً عن الحدث عبر منصاتها بعدسة المصور المتخصص في الرياضات البحرية والفروسية المصور العالمي التشيكي مارتن ديكوبيل الذي التقط لحظات مثيرة وحاسمة في السباق الذي شهد مشاركة 118 سفينة.

نخبة

وكان السباق مسرحاً لنخبة من المصورين العالميين إذ حضر السباق المصور العالمي كريم صاحب الذي قدم مجموعة من الصور الرائعة إلى منصات إخبارية تسلط الضوء على الجوانب الإيجابية في مجتمعات الشرق الأوسط، كما يعمل على توثيق التراث البحري الزاخر من خلال عدسته المعبرة بعد نجاح إطلاق أول إصدار له كتاب يحمل عنوان (عين تصطاد اللحظة) تضمن 400 صورة نشرتها كبريات وسائل الإعلام، نشرت بشروحات إنجليزية وفرنسية وإسبانية ووُثّقت في أرشيف «الأمم المتحدة»،

وأفردت الوكالة الوطنية للأنباء في البرتغال (لوسا) والتي تقدم خدماتها على أوسع نطاق باللغة البرتغالية عبر قارات أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية اهتماماً واسعاً بالسباق عبر منصتها الرسمية تحت عنوان (الإبحار الشراعي في الإمارات)، بينما رصدت منصة (ايه بي سي) الإسبانية التي تنطلق من مدينة فالنسيا صور السباق.

وسلطت وكالة تلغراف البيلاروسية (بيليتا) الضوء على السباق بنشر الصور التي أفردتها وكالات الصحافة العالمية والتعريف بالسباق لجمهور المنصة باللغة الروسية، فيما وجد السباق كذلك حظاً من النشر في إحدى أهم وكالات الأنباء في أوروبا الشرقية وتحديداً في رومانيا عبر الوكالة الوطنية للصحافة في العاصمة بوخارست، التي تعرف باسم (اريغنت برس)، التي تقدم خدماتها باللغات الرومانية والفرنسية واللاتينية والإسبانية والإنجليزية.

كما ألقت منصات عربية وشرق أوسطية الضوء على الحدث من خلال الصور والفيديوهات التي بثت عبر وكالات الصحافة العالمية مثل (زي نيو ريغين) التي تهتم بالشأن العراقي ودول الهلال الخصيب والشرق الأوسط، و(ماي بيزنس) المتخصصة والتي تخدم العديد من قطاعات الجمهور بلغات عدة من بينها العربية والصينية والإنجليزية الضوء على السباق.